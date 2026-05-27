Sensationele Subaru’s (deel 1)

Er was een tijd dat Subaru niet louter opgewarmde Toyota’s bouwde. Wij doken in het archief van de Japanse fabrikant en vonden daar de nodige pareltjes van échte Subaru’s.

360 Young SS 1968-1971



Dankzij de Subaru 360 werd mobiliteit voor veel Japanners bereikbaar. De auto was klein, goedkoop en met een productieaantal van bijna 400.000 enorm succesvol. De 360 begon in 1958 met 16 pk, maar tien jaar later kwam er een meer dan twee keer zo krachtige variant: de Young SS. Wat dit model zo bijzonder maakt is zijn vermogen van 36 pk uit een 356 cc motortje. Dat is omgerekend een output van 100 pk per liter, absurd hoog voor die tijd. Pas halverwege de jaren negentig verschenen er weer twee modellen met zo’n vermogen/cilinderinhoud-verhouding: de BMW M3 en de McLaren F1.

Brat (of 1800 WD) 1978-1994

Op basis van de L-serie of ‘Leone’ bouwde Subaru ook deze 4WD pick-up, waarbij de naam Brat staat voor ‘Bi-drive Recreational All-terrain Transporter’. Het leuke wagentje haalde ook de Nederlandse showroom, maar alleen als bedrijfswagen en onder de naam 1800 WD. De achterwaarts gerichte stoelen in de achterbak die je in Amerikaans geleverde exemplaren vindt, kwamen hier niet door de keuring. En hoewel de Brat een lange productiespanne kende, is deze bij ons maar kort leverbaar geweest.

XT 1985-1991

In de jaren ’80 had je de Subaru L-serie, een vrij lullig middenklassertje dat iedereen alweer vergeten is. De XT was gebaseerd op die L-serie – vandaar de krappe wielbasis en enorme overhang – en die is óók iedereen alweer vergeten. Wij vinden de XT echter te exotisch vormgegeven om niet te benoemen hier. Op de zijkant zaten ‘Turbo’-stickers, doelend op de drukvulling van het 136 pk tellende 1.8 liter motortje. 4WD stickers verraadden verder dat de auto aandrijving op alle vier de wielen had, nog steeds een typische merkwaarde van Subaru.



SVX 1991-1997

Voor de opvolger van XT belde Subaru naar Giorgetto Giugiaro, één van de belangrijkste ontwerpers van de 20ste eeuw. Die had net de laatste hand gelegd aan de verschrikkelijke Hyundai Sonata en Renault 19 en de blijdschap van weer een sportauto mogen ontwerpen spat van de SVX af. Zo lijkt de bovenzijde op een cockpit van een straaljager, van de zijruiten opende alleen de onderste helft. Dat ziet er supercool uit, tot je een kaartje moet trekken bij de slagboom. Subaru had geen handbak in het assortiment die bestand was tegen de 231 pk sterke krachten van de 3,3 liter grote zescilinder motor. De als gevolg daarvan gemonteerde automatische versnellingsbak bleek dat helaas ook niet.



Impreza 22B STi 1998

We kunnen dit lijstje vullen met alleen maar iconische Impreza-varianten, maar aangezien we ons willen beperken tot één exemplaar kiezen we voor de 22B STi – de allerheftigste Impreza van de eerste serie. De 22B was gelimiteerd tot ongeveer 400 stuks en niet voor Nederland; wij moesten het doen met de GT Turbo 555 - een uitgeklede variant van de GT Turbo. Met 280 pk in je elektrische middenklasser ben je tegenwoordig een kneus, maar in 1998 was dat heel wat in een Subaru. Er staat op het moment van schrijven een echte 22B STi te koop in Nederland voor - schrik niet - meer dan 300.000 euro.







