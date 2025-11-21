Auto’s van deze merken zijn bij de apk de ergste roestbakken

Nieuws

De apk is voor eigenaren van oudere auto’s een jaarlijks stressmoment. Daarbij blijkt roest ook in de 21ste eeuw nog altijd een probleem. En niet bij de merken waarvan jij dat verwacht.

Gaspedaal.nl dook in de apk-bestanden van de RDW uit 2023 en 2024. Dat bracht een heleboel interessante cijfers en feiten aan het licht. Bijvoorbeeld over de roestgevoeligheid van het Nederlandse wagenpark.

Het etiket ‘roestbak’ werd vroeger vooral geplakt op auto’s van Italiaanse en Franse origine. Dat was vaak terecht, maar naar de huidige maatstaven waren tot en met de jaren 80 ook Duitse, Japanse en Zweedse auto’s roestgevoelig.

Nadat Audi zijn modellen eind jaren 80 begon te verzinken, volgden steeds meer merken dit voorbeeld en werd roest langzamerhand een minder groot probleem. Maar uit de apk-bestanden van 2023 en 2024 blijkt dat het bruine monster nog niet is uitgeroeid.

Auto's met ernstigste roestproblemen

Volgens het onderzoek van Gaspedaal.nl zijn het géén Italiaanse of Franse merken die bij de apk het vaakt tegen de roestlamp lopen. Nee, tijdens de apk komen bij de auto’s van Land Rover, Mazda en Subaru verhoudingsgewijs de meeste ernstige roestproblemen aan het licht.

Bij de vierwielaandrijvers van Subaru en Land Rover valt dat deels te verklaren doordat ze mogelijk vaker op onverharde wegen worden gebruikt. Daarbij verzamelen ze veel modder en zand en lopen ze wellicht beschadigingen aan de onderkant op. Mazda's kunnen minder makkelijk een beroep doen op dit excuus.

Ernstige roest = afkeur

En als er volgens apk-normen ‘ernstige roest’ wordt geconstateerd, zijn meestal ‘dragende delen’ van de constructie aangetast. Dat is bijna altijd reden voor afkeur. En omdat herstel tijdrovend en dus duur is, kiezen veel eigenaren er dan voor om hun auto te laten afvoeren.

Let voor aanschaf van een goedkope oudere auto daarom altijd goed op roest. Zeker als het een Mazda, Subaru of Land Rover is en de apk-datum eraan zit te komen.

Merken met meeste gebreken bij apk

Overigens zien de lijstjes er heel anders uit als je naar de totale apk-cijfers van het onderzoek kijkt. Zo komen Tesla's het vaakst niet direct door de keuring. In de meeste gevallen is dat de schuld van banden die niet aan de apk-normen voldoen. Dat is waarschijnlijk te wijten aan de combinatie van een hoog gewicht, veel vermogen en geen voorgeschreven onderhoudsinterval.

De troost is dat de meeste Tesla's met een setje nieuw rubber wel weer fluitend door de keuring komen. Dat het als zeer betrouwbaar bekend staande Honda ook in deze top 5 staat, vinden wij best opvallend. Mogelijk denken veel Honda-rijders dat hun auto zó goed is, dat-ie nauwelijks onderhoud nodig heeft. Maar dat is dus een misrekening.

Tesla Alfa Romeo Smart Fiat Honda

Lexus is apk-topper, Land Rover positieve verrassing

Het merk dat het vaakst zonder opmerkingen door het keuringsstation racet, is Lexus. Dat is nauwelijks een verrassing, want het Japanse merk doet het ook in allerlei andere betrouwbaarheids- en tevredenheidsonderzoeken goed.

Als we het lijstje met 'beste apk-merken' verder nalopen, komen we op de vierde plek wel een verrassend merk tegen. Daar staat Land Rover. Qua roest blijkbaar geen topper, en ook in betrouwbaarheidsonderzoeken steevast te vinden in de onderste regionen. Maar blijkbaar laten de eigenaren hun auto wel keurig onderhouden ...