Mazda over schermpjes 6e en CX-6e: ‘Extremer dan dit wordt het niet’

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De Mazda6e kreeg lof voor zijn uiterlijk, maar stevige kritiek op vrijwel alles daarachter. Met de nieuwe Mazda CX-6e wil Mazda bewijzen dat het van die missers heeft geleerd. Al blijven het Chinese platform en de digitale bediening voor compromissen zorgen. Is deze elektrische SUV wél een echte Mazda?

Rond de Mazda6e ontstond meer reuring dan we van Mazda gewend zijn. De kritiek op de EV, die op een Chinese Changan was gebaseerd, was ongekend fel. De zitpositie, de rijeigenschappen, de omslachtige bediening: op het fraaie design na was er weinig om vrolijk van te worden.

Een jaar later verschijnt op hetzelfde platform de SUV-versie. Mazda lijkt te zijn geschrokken van de kritiek en doet er alles aan om de CX-6e een zachtere landing te bezorgen. Wij spreken met Bahram Partaw, een van de hoofdontwerpers van Mazda in Europa, en met Moritz Oswald, die de ontwikkeling van nieuwe Mazda-modellen in Europa begeleidt.

“"De Mazda CX-6e rijdt beter dan de 6e"”

Er was veel lof voor het design van de Mazda6e, maar hoe landt op het Europese hoofdkantoor de kritiek dat dit geen echte Mazda is? “We willen altijd weten wat klanten van onze auto’s vinden en nemen die kritiek mee”, zegt Oswald. “Bij de CX-6e werden we eerder bij de ontwikkeling betrokken dan bij de Mazda6e. Daardoor konden we veel meer onze eigen stempel op deze auto drukken.”

Dat is volgens hem vooral terug te zien in de zitpositie en de rijeigenschappen. “Mazda-rijders willen betrokken worden bij het rijden en op dat punt hebben we een flinke slag geslagen. Hoewel de CX-6e door zijn SUV-carrosserie minder gestroomlijnd is, rijdt hij beter dan de Mazda6e.”

Minder betuttelend

Ook de veiligheidssystemen zijn aangepast. Die zouden zich minder nadrukkelijk met de bestuurder bemoeien. “Europese rijders willen niet te veel piepjes en ingrepen.”

Toch benadrukt Oswald dat de Mazda6e ondanks de kritiek een verkoopsucces is. Trouwe Mazda-rijders kopen volgens hem vaak bijna blind een nieuwe Mazda, maar moeten wennen aan een dashboard met grote schermen en nauwelijks fysieke knoppen.

“Met onze elektrische modellen trekken we ook veel klanten die niet eerder in een Mazda reden. Ik zal niet zeggen dat het allemaal echte techneuten zijn, maar zij accepteren het digitale dashboard veel makkelijker.”

Chinese basis, Mazda-design

Hoe verloopt het designproces als je een Chinese auto als donor krijgt? “Het ergste voor een ontwerper is als je geen beperkingen krijgt. Dan gaat hij helemaal los met de wildste ideeën”, zegt Bahram Partaw. “De batterij en het platform komen uit China, waardoor de afmetingen vastliggen. Daar bouwen wij een compleet nieuwe auto omheen, die qua design zo ver mogelijk van Changan af staat. Mensen moeten hem meteen als een Mazda herkennen.”

Dat is volgens Partaw gelukt zonder grote concessies te doen. De CX-6e wijkt nauwelijks af van de Arata Concept uit 2024. Zelfs de bijzondere C-stijl met luchtgeleider bleef behouden. “We hoefden niets van onze ideeën aan te passen.”

Niet de modernste

Technisch loopt de Mazda CX-6e ondertussen niet voorop. Hij heeft een 400-voltsysteem, laadt met maximaal 200 kW en komt op een volle accu nog geen 500 kilometer ver. Waarom kiest Mazda niet voor modernere techniek?

“Bij Mazda krijg je, kort gezegd, veel voor weinig”, zegt Oswald. “Een acceptabele prijs is essentieel. Waar besteden we ons ontwikkelingsbudget aan? Gaan we voor 800 volt, 500 pk en een actieradius van 800 kilometer? Nee. Wij vinden ruimte en materiaalkwaliteit belangrijker. Daar willen we nooit op bezuinigen.”

Niet alle kritiek is verdwenen

Mazda zegt dus precies de zwakke plekken van de Mazda6e te hebben aangepakt. Toch zijn we na een eerste rit met de CX-6e nog niet helemaal overtuigd. De uitstraling is inderdaad chic en in het regenachtige Düsseldorf zijn we blij dat de ruitenwissers niet langer via het touchscreen bediend hoeven te worden. Maar om de terugwinning van remenergie aan te passen, moeten we nog altijd flink zoeken en kunnen we onze ogen niet op de weg houden. Waarna een – sorrry, Mazda – betuttelende waarschuwing klinkt dat we moeten opletten.

“Ik geef toe: met dit grote scherm gaan we heel ver”, zegt Oswald. “Maar ik kan iedereen geruststellen: extremer dan dit wordt het niet. We hebben ook geen definitief afscheid genomen van fysieke knoppen. Voor ons is dit eveneens een leerproces. Als klanten te veel kritiek hebben, moet je niet terugdeinzen om dingen terug te draaien. Al blijven we altijd voor een minimalistisch design gaan.”

In 2023 zei Mazda dat het altijd fysieke knoppen zou blijven gebruiken. Keren de knoppen dan terug wanneer Mazda zijn eigen EV-platform op de markt brengt? “Dat zou zomaar kunnen.”

Auto’s als de Mazda3 en de vorige CX-5 hadden nog een multicommander, Mazda’s eigen variant op iDrive, waarmee vrijwel alles via draai- en drukknoppen kon worden bediend. Klanten liepen ermee weg, maar aanvankelijk was er veel kritiek, brengt Oswald in herinnering. “Als je iets nieuws doet, gaat dat altijd met vallen en opstaan.”