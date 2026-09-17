REVIEW - Met deze fraaie elektrische auto had Mazda iets goed te maken

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Met de elektrische CX-6e wil Mazda iets rechtzetten. Het merk zegt zelf dat hij beter rijdt dan de 6e hatchback en heeft zich ook het commentaar op de bediening aangetrokken.

Wat valt op aan de elektrische Mazda CX-6e?

We maken ons een beetje zorgen over Mazda. Het merk lijkt zich geen raad te weten met zijn EV's en heeft een paar steekjes laten vallen. De MX-30 uit 2020 zag er leuk uit, maar hij was duur, had een zeer beperkte actieradius en verdween na een paar jaar stilletjes van het toneel.

Bij de dynamische presentatie van de Mazda 6e, in de zomer van 2025, gebeurde iets ongewoons. De pers was uitermate kritisch over deze samen met het Chinese Changan ontwikkelde creatie. Niet over het design, dat juist complimenten oogstte, maar over het ontbreken van typische Mazda-deugden.

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Zo zorgden de rijeigenschappen voor gefronste wenkbrauwen: het weinig verfijnde onderstel en de weinig communicatieve besturing voelden niet ‘des Mazda’s’. Vooral de touchscreenbediening was een bron van ergernis. Vrijwel alle functies zaten in het scherm verstopt; zelfs een afzonderlijke ruitenwisserstengel ontbrak. Terwijl Mazda vroeger altijd beweerde dat het aanraakschermen onveilig vond.

Bij de Mazda CX-6e, ook op Chinese Changan-leest geschoeid en dus potentieel een nieuw hoofdpijndossier, moest het dan ook anders. Mazda wist af te dwingen dat het eerder bij de ontwikkeling werd betrokken. Daardoor zagen de Japanners er streng op toe dat de ruitenwisserstengel zijn rentree zou maken.

Ander opmerkelijk nieuws is dat de CX-6e een nieuwe batterij krijgt, met 195 kW snellaadvermogen. Mazda beperkte de update niet tot de accu. Het onderstel is aangepast en ook de regeneratieve remwerking werd verbeterd. Daarnaast stuurt Lane Keep Assist natuurlijker en werkt Cruising & Traffic Support voortaan tot 160 km/h.

Wat is goed aan de Mazda CX-6e?

Hoewel het platform en de batterij van de Mazda CX-6e Chinees zijn, mogen de Mazda-designers hun eigen koers varen bij het uiterlijk. Dat deden ze meesterlijk; de CX-6e kreeg een smaakvol, ingetogen uiterlijk. Chroom ging in de ban en de designers lieten geen ruimte voor uitbundigheid. Hoogtepunt is de ‘zwevende’ D-stijl, met openingen waar de lucht doorheen kan stromen.

Ook binnenin valt er niets te klagen op de grote, comfortabele bestuurdersstoel met veel zijdelingse steun. De bijrijder komt er minder goed vanaf en zit nogal 'op de bok', omdat zijn stoel niet in diepte verstelbaar is. Fraai is de paars-witte kleurencombinatie, die is voorbehouden aan de duurste Takumi Plus-uitvoering (49.990 euro).

De afwerking en materiaalkwaliteit zijn bij Mazda altijd goed voor elkaar. Het merk laat zich erop voorstaan dat het BMW-kwaliteit levert voor duizenden euro’s minder. Dat merk je aan de softtouch materialen, en de manier waarop het portier als een kluisdeur sluit. Aan praktische zaken is eveneens gedacht. De MazdaCX-6e mag een aanhanger van 1500 kilo trekken en als je de voorklep opent, vind je een frunk waar 80 liter in past. Op de achterbank is ruimte in overvloed, de aflopende daklijn en het standaard panoramadak hebben geen invloed op de hoofdruimte.

Mazda is in zijn nopjes met de dynamische eigenschappen van de CX-6e, maar wat ons betreft is hij eerder een ideale metgezel voor vele snelwegkilometers. In snelle bochten merk je hoe zwaar en groot de auto is en de besturing mist dan scherpte. Maar Nederlandse en Belgische Mazda-rijders zullen vooral snelwegkilometers maken met hun CX-6e. Daar voelt de elektrische Mazda zich thuis; de sfeer aan boord is weelderig, de uitrusting riant en het comfort van het zacht afgestemde onderstel prima.

Vanwege de stille elektrische aandrijflijn ben je je op hoge snelheden wat meer bewust van het windgeruis, maar storend is het niet. De elektromotor levert 258 pk en zoveel vermogen is nodig ook, want de CX-6e weegt liefst 2130 kilo. Een 0-100-sprint in 7,9 seconden is keurig en het koppel van 290 Nm is weliswaar meteen beschikbaar, maar Mazda koos voor een soepele afgifte. Zo wordt voorkomen dat alle passagiers groen aanlopen na een stoplichtsprint.

Wat kan beter aan de Mazda CX-6e?

De bediening via het aanraakscherm is een héél klein beetje logischer geworden en we zijn blij met de teruggekeerde ruitenwisserstengels. Maar we worden nog steeds geen vrienden met het aanraakscherm, dat nog veel groter is dan dat van de Mazda 6e. De teruggekeerde stengel voor de ruitenwissers kunnen we wel zoenen, maar de buitenspiegels bedien je nog steeds via het scherm.

Vervolgens moet je de sliders op het stuur naar links of rechts bewegen voor je optimale instelling. De mate van regeneratief remmen moet je eveneens via het menu instellen. Aanvankelijk kunnen we de functie niet vinden en zelfs een toegesnelde medewerker van Mazda doolt een tijdje door de menu's voor-ie de juiste instelling gevonden heeft.

Het platform maakt nog gebruik van 400 volt-techniek, in plaats van 800 volt. De actieradius is met 484 kilometer gemiddeld en snelladen kan met 195 kW. Niet uitgesproken slecht, maar beslist geen topwaarden.

Wat is de prijs van de Mazda CX-6e?

De basisversie Takumi Business Edition kost 45.990 euro en zit al riant in zijn spullen met een warmtepomp, panoramisch dak, audiosysteem met 23 luidsprekers, een head-up display, elektrische kofferklep, en verwarmde en geventileerde voorstoelen.

Voor 48.190 euro krijg je de Takumi, met als enige meerwaarde 21-inch lichtmetalen wielen. De duurste Takumi Plus kost 49.990 euro. Tegenover de fraaie paars-witte bekleding van die versie staan die vermaledijde digitale buitenspiegels.

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden: de Mazda CX-6e staat al bij de dealer.

Wat vind ikzelf van de Mazda CX-6e?

De achterwielaangedreven Mazda CX-6e heeft de schande van de 6e aardig weggepoetst. Hoewel hij op hetzelfde platform staat, rijdt hij beter en zijn enkele missers in de bediening rechtgezet. Maar dat betekent niet dat je nu moeiteloos je weg vindt. De ruimte, het behoorlijke trekgewicht en de mooie afwerking zijn echte Mazda-deugden, net als het smaakvolle uiterlijk.