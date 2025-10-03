TEST - waarom de elektrische Mazda 6e (2025) geen typische Mazda is

Tests

Jazeker, het uiterlijk van de elektrische Mazda 6e is formidabel en de actieradius fatsoenlijk. Maar tijdens het rijden merk je dat dit geen typische Mazda is.

Tussen Mazda en elektrische auto’s boterde het tot nu toe niet. De Mazda MX-30 was een geinig ding met een fraai interieur, maar vanwege zijn actieradius van 200 kilometer was het geen verkoopsucces. Hoe vaak Mazda er ook op hamerde dat veel mensen helemaal geen grote actieradius nodig hebben. De MX-30 is er nu alleen nog als plug-in hybride en dus had Mazda als een van de weinige merken een poos helemaal geen EV in de prijslijst.

Mazda 6e is eigenlijk Mazda EZ-6

Met een trucje komt daar verandering in: in China rijdt de elektrische Mazda EZ-6 al rond. Die komt naar Europa met een iets ander uiterlijk en een nieuwe naam. De EZ-6 - en dus ook de 6e - werd niet door Mazda ontwikkeld, maar door Changan Motors. Daarmee is de Mazda 6e, die nog steeds in China wordt gebouwd, net zo Japans als foeyonghai in een plastic bakje.

De 6e volgt de Mazda 6 op en gaat concurreren met de Tesla Model 3, Polestar 2, Volkswagen ID.7 en BMW i4. Dat zijn populaire EV-modellen en dus zien de kansen voor Mazda er goed uit.

Specs Mazda 6e 258 pk 68,8 kWh

elektromotor, 258 pk, 320 Nm

0-100 km/h in 7,6 s, 175 km/h

68,8 kWh (actieradius 479 km), 16,6 kWh/100 km

4921 / 1890 / 1491 mm, 466 - 1074 l, 1928 kg

prijs NL 44.990 euro, prijs België 42.890 euro

Mazda 6e Long Range is niet echt nodig

Er komen twee versies. De Mazda 6e met de grootste batterij (80 kWh) heeft minder motorvermogen dan de instapper (68,8 kWh). Die levert 258 pk, de Long Range geeft het op bij 245 pk. Wel is de actieradius van de Long Range beter; je haalt 552 kilometer zonder laden, terwijl de standaardversie waarmee wij rijden het 479 kilometer met een volle batterij uithoudt.

Eén van de grootste verrassingen in de prijslijst van de Mazda 6e, is dat de Long Range-batterij van 80 kWh maar 1600 euro duurder is dan de versie met het 'kleine' accupakket van 68,8 kWh. De Standard range kost 44.990 euro, de Long Range 46.940 euro. Altijd doen, toch?

Nou, niet echt. Mazda's batterijbeleid is namelijk onnavolgbaar. In de technische specificaties lezen we dat het kleine accupakket kan snelladen met 165 kW en het grote met … 90 kW. Dat betekent dat het liefst 47 minuten duurt om van 10 tot 80 procent te laden.

De kleine batterij doet er 24 minuten over. Omdat Mazda twee verschillende batterijtypen gebruikt (68,8 kWh: LFP en 80 kWh: NCM) is het logisch dat ze niet identiek presteren, maar de verschillen in laadtijd zijn wel groot. De batterijen zijn even zwaar en wegen 480 kilo.

Blij en chagrijnig

Toen de Mazda 6e in januari 2025 op het autosalon van Brussel onthuld werd, waren we meteen te spreken over het uiterlijk. Ook SUV-haters sprongen een gat in de lucht. Eindelijk verscheen weer eens een stijlvolle hatchback. Met name de achterkant is geslaagd, met subtiele hints naar beroemde modellen uit vervlogen tijden. De lichten doen denken aan die van de RX-7 en de eerste Mazda 3 (2003).

Nog aangenamer worden we verrast wanneer we instappen. Mazda heeft zich uitgeleefd op de materialen. Het interieur is aangekleed met nappaleer en suède in een warme bruine kleur (Takumi Plus, meerprijs 1950 euro). Vergeleken met dit weelderige interieur lijkt het binnenste van de Tesla Model 3 wel op een mortuarium.

Vervolgens wordt ons goede humeur wel een beetje op de proef gesteld. Mazda stond altijd bekend om zijn logische bediening, maar daar is niets meer van over. Alle knoppen zijn van het dashboard verdwenen – hier wreken de Chinese wortels van de auto zich. Chinese consumenten zijn nu eenmaal dol op grote schermen.

Zelfs de bediening van de ruitenwissers moet via het scherm en dat is onnodig omslachtig. Waar kun je de bemoeizuchtige stem uitschakelen die steeds zeurt dat je de maximumsnelheid overschrijdt? En hoe bepaal je de mate van terugwinning van de remenergie? Het is niet wat we van Mazda gewend zijn.

Geen knoppen op dashboard, wel op stuur

Gelukkig zitten op het stuur een paar sneltoetsen waarmee je bijvoorbeeld het rijprogramma kiest (Normal, Dynamic of Invividual). Mazda gokt ook op een soepele spraakbediening, zodat je niet altijd in de menu's hoeft te graven. Ook de klimaatregeling is Chinees; zet je de temperatuur op 20 graden, dan moet je een ijsmuts op. Dat hebben we bij meer Chinese auto's gezien.

Bovendien valt de ruimte een beetje tegen. De Mazda 6 is bijna 5 meter lang en dus kun je je benen makkelijk kwijt. Maar achterin zit je met opgetrokken knieën vanwege het accupakket in de bodem. Door de aflopende daklijn zitten lange mensen met hun hoofd tegen het dak. Ook voorin is de zitpositie voor lange mensen net wat te hoog, hoe je ook met de elektrisch verstelbare stoelen goochelt.

Zuinig met stroom

Tijdens het rijden verbetert ons humeur weer. De Mazda is stil, je hoort nauwelijks windgeruis. Alleen de banden roffelen op de achtergrond, maar dat is niet hinderlijk. De Mazda 6e is zo afgestemd dat-ie soepel optrekt als je het rechterpedaal intrapt en niet meteen al het vermogen naar de achterwielen stuurt. Wel zo comfortabel.

Vlot is de Mazda nog steeds, met een sprint van 0 naar 100 km/h in 7,6 seconden. Een fijne verrassing is dat we tijdens de testroute minder verbruiken dan wat Mazda opgeeft. Wij halen 14,9 kWh/100 km, terwijl het officiële WLTP-verbruik 16,5 kWh/100 km bedraagt. Kanttekening: daar zitten wel veel stadskilometers bij en tijdens de testroute stond er een grote file op het autobahn-gedeelte. en dat zijn omstandigheden waaronder en EV floreert.

Een typische EV

Jammer dat het onderstel een typisch EV-trekje heeft; doordat het batterijpakket in de vloer is verstopt, worden oneffenheden wat lomper verwerkt dan bij middenklassers met een benzinemotor. Verder merk je bij een dynamische rijstijl dat de Mazda 6e een gewicht van 1920 kilo heeft mee te torsen. Maar in het Nederlandse verkeer, met zijn saaie drukke wegen, is de Japanse Chinees perfect op zijn plaats. Voor Mazda-liefhebbers is dat jammer, want het merk staat juist bekend als wat sportiever. Onderhuids is de Mazda 6e dus een Chinees. Met prima camouflagemateriaal, want de grote middenklasser ziet eruit als een echte Mazda.

Mazda 6e uitrusting

We eindigen met goed nieuws, want Mazda heeft de 6e rijk uitgerust. Een panoramadak, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een audiosysteem met 14 luidsprekers, een head-up display en een elektrische achterklep krijg je al in de basisuitvoering voor niets.

Oordeel over de Mazda 6e

De Mazda 6 – een traditionele hatchback met grote kofferklep - is een van de mooiste elektrische auto’s. Niet aan alleen het uiterlijk, ook aan het interieur heeft Mazda veel zorg besteed. Puur op basis van zijn looks, zouden we hem zeker op de shortlist zetten als we een grote middenklasser gingen kopen. Jammer dat Mazda alle knoppen op het dashboard heeft verwijderd. Tot slot kauwen we nog steeds op het nut van de Long Range. Zijn actieradius is niet veel groter, verder laadt-ie langzamer en heeft-ie minder vermogen.