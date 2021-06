Eerste review: waarom de Subaru Outback (2021) een unieke auto is

Wat is opvallend aan de Subaru Outback (2021)?

Een enkele sportieveling daargelaten, is tegenwoordig bijna elke nieuwe auto op de een of andere manier geëlektrificeerd. Alle ballen op een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. De Subaru Outback is de uitzondering op de regel. Anders dan de e-Boxer-versies van de Subaru's Impreza, XV en Forester heeft de Outback nog nooit van elektrificatie gehoord. Er is zelfs geen mild-hybride-systeem aan boord. Daarentegen houdt de Ouitback hardnekkig vast aan klassieke Subaru-waarden als de boxermotor en permanente vierwielaandrijving.

De Subaru Outback was een van de eerste representanten van het inmiddels uitstervende genre van de opgestoerde stationwagons. De huidige editie gaat daarin nog verder dan de vorige editie. Het is echt een lel van een auto om te zien; het lijkt wel of-ie net als veel mensen door de pandemie flink is uitgedijd. Inderdaad blijkt de huidige Outback 6,5 centimeter langer, 3 centimeter breder en 7 centimeter hoger dan de vorige. Het zorgt voor maar liefst 101 'coronakilo's', wat het totale gewicht op 1674 kg brengt.

Verder heeft Subaru het suv-gehalte van de Outback wat dikker aangezet. Met flinke, grillig gevormde kunststof spatbordranden, uit de kluiten gewassen dakrails en forse dorpelbeschermers. Al met al staat hier een ontzettend stoere bak!

Wat is goed aan de Subaru Outback (2021)?

Ook vanbinnen is de nieuwe Subaru Outback fors. Zowel voor- als achterin heb je hoofd- en beenruimte in overvloed en in de kofferbak kun je 522 tot 1750 liter bagage kwijt. Wij rijden de chicste versie van de Outback, de 'Premium'. Die legt je in de watten met onder meer tweekleurige leren bekleding (cognac-zwart). De afwerking is netjes en ook het grote, verticaal gemonteerde multimediascherm doet vel voor de uitstraling.

Het onderstel legt de nadruk op comfort. Vering en demping zijn vrij zacht afgestemd en door de enorme bodemvrijheid durf je drempels met een veel hogere snelheid te nemen dan eigenlijk zou moeten. Daarnaast stelt-ie je op je gemak met zijn geruisloosheid op constante snelheden, z'n onverzettelijke uitstraling en zijn degelijkheid. Neem bijvoorbeeld de keuzehendel van de CVT-automaat; als je die bedient, voelt het alsof je handmatig een spoorwissel omzet: kloenk!

Subaru heeft niet bezuinigd op de veiligheidsvoorzieningen. Onder de noemer EyeSight zijn zo'n beetje alle interactieve elektronische beschermengelen aan boord die je kunt bedenken. Van adaptieve cruisecontrol tot lane centering control, file-assistentie en dodehoeksensoren.

Wat kan beter aan de Subaru Outback (2021)?

Een Subaru Outback doet denken aan een sint-bernardshond: het is een trouwe, stevige lobbes, maar heel subtiel of geraffineerd is-ie niet. Het soepele onderstel zorgt er dan wel voor dat hobbels en kuilen nooit harde tikken uitdelen, het laat de carrosserie ook wel erg veel bewegen. En na het nemen van een flinke drempel, deint de auto nog even na. De CVT-bak werkt zo goed als schokvrij, maar ook als je bij het wegrijden niet overdreven veel gas geeft, jaagt-ie de motor veel hoger in de toeren dan gevoelsmatig nodig is. Dat levert een wat onrustige geluidsbeleving op.

Het grote multimediascherm ziet er indrukwekkend uit, maar de bediening van veel functies vinden we onnodig omslachtig. Gelukkig kun je de temperatuur van de klimaatregeling wel gewoon met een altijd zichtbare knop verstellen, maar voor iets simpels als de hill holder moet je in het Car-menu duiken. Dan is een knop op de tunnelconsole toch een stuk handiger. En zo zijn er wel meer voorbeelden.

Wanneer komt de Subaru Outback (2021) naar Nederland en wat is de prijs?

De nieuwe Subaru Outback is in veel landen al twee jaar op de markt, maar bij ons staat-ie pas sinds kort bij de dealer. Hij is er in drie uitvoeringen. Als Comfort kost-ie 58.995 euro. Die is al bijzonder volledig uitgerust, met onder meer stuurwielverwarming, stoelverwarming voor- en achterin, een traploze automaat, actieve bochtverlichting, et cetera. Voor 60.995 krijg je de Field, die vooral herkenbaar is aan de zwart gespoten wielen en de felgroene accentjes aan buiten- en binnenkant. Wij reden de Premium van 65.995 euro. De meerprijs van vijf mille is opgegaan aan leren bekleding, een schuif-/kanteldak, een multi-view-camera, een premium geluidsinstallatie en geïntegreerde TomTom-navigatie.

Wat vind ikzelf van de Subaru Outback (2021)?

Ik heb een zwak voor eigenzinnige auto's en daarom kan ik ook sympathie opbrengen voor de Subaru Outback. Zo'n boxermotor houdt toch een lekkere roffel en de licht onbehouwen, ongecompliceerde vormgeving is weer eens iets anders in het gecultiveerde landschap van de gladgestreken stationwagons en suv's. Daarbij kun je met de permanente vierwielaandrijving van Subaru écht iets in het terrein.

Hier staat tegenover dat de Outback in deze prijsklasse niet uitblinkt in power en prestaties. De viercilinder boxermotor komt zonder turbo- of elektro-ondersteuning niet verder dan 169 pk. Een honderdsprintje met de Outback tegen bijvoorbeeld een Volvo V90 T6 AWD PHEV (340 pk, vanaf 64.995) is alsof je een Sumo-worstelaar tegen Dafne Schippers laat rennen. In cijfers: met 10,2 tegen 5,9 seconden delft de Japanner hier hopeloos het onderspit. Als je de verbruikscijfers naast elkaar zet, krijgt de Subaru het nog veel moeilijker. Al valt het gemiddelde verbruik (vooral gerealiseerd op lange afstanden bij maximaal 110 km/h) dat wij realiseren, best mee. We komen op ongeveer 7,5 l/100 km (1 op 13,3).

Al met al verwacht ik dat de Subaru Outback in Nederland ook de komende jaren een bijrolletje speelt. Gekoesterd door trouwe Subaru-fans, onverschillig of hoogstens met gefronste wenkbrauwen bekeken door het merendeel van de autokopers en leaserijders.