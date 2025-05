Nieuws

Toyota heeft de prijs bekendgemaakt van de Urban Cruiser, zijn elektrische compacte SUV. Hij kost 32.995 euro en is daarmee iets duurder dan een Yaris Cross (31.295 euro). Maar wat is het prijsverschil met de Kia EV3, Skoda Elroq en Volvo EX30?

De nieuwe Toyota Urban Cruiser is het zustermodel van de elektrische Suzuki Vitara, de e-Vitara. Eerder deze eeuw was er ook al een Urban Cruiser van Toyota. Die kwam in 2009 op de markt en hield het vol tot 2014. Een opvolger is er nooit gekomen. Tot nu dan.

Dat komt omdat Toyota een nieuwe weg is ingeslagen met zijn namen voor elektrische modellen. De modelnaam bZ4X was wel erg ingewikkeld, Toyota kiest in Europa nu voor vertrouwde namen uit het verleden.

Alle prijzen Toyota Urban Cruiser (2025)

Urban Cruiser Active (144 pk, 49 kWh): 32.995 euro

Urban Cruiser Dynamic (174 pk, 61 kWh): 35.795 euro

Urban Cruiser Executive (174 pk, 61 kWh): 38.295 euro

Urban Cruiser Executive AWD (184 pk, 61 kWh): 39.795 euro

Prijsvergelijking Toyota Urban Cruiser met Kia EV3

Er komen dus steeds meer (relatief) betaalbare elektrische compacte SUV’s bij, maar welke auto is het goedkoopst? De Toyota Urban Cruiser kost 32.995 euro en is ongeveer even duur als de Toyota Yaris Cross Hybrid (31.295 euro). Verder is-ie minder duur dan de Kia EV3, de Skoda Elroq en de Volvo EX30. Maar met die lage prijs moet je ook concessies doen op het gebied van actieradius en vermogen. We vergelijken de basismodellen.



Toyota Urban Cruiser specs

Prijs: 32.995 euro

Vermogen: 144 pk

Batterijpakket: 49 kWh

Snelladen: 80 kW

Topsnelheid: n.n.b.

Actieradius: 362 km

L/B/H: 4,28/1,80/1,64 m

Warmtepomp: standaard

Trekgewicht: n.n.b.

Garantie: 10 jaar

Kia EV3 specs

Prijs: 36.995 euro

Vermogen: 204 pk

Batterijpakket: 58 kWh

Snelladen: 101 kW

Topsnelheid: 170 km/h

Actieradius: 436 km

L/B/H: 4,30/1,85/1,56 m

Warmtepomp: n.l.

Trekgewicht: 500 kilo

Garantie: 10 jaar

Skoda Elroq specs

Prijs: 34.990 euro

Vermogen: 204 pk

Batterijpakket: 52 kWh

Snelladen: 145 kW

Topsnelheid: 160 km/h

Actieradius: 376 km

L/B/H: 4,49/1,89/1,65 m

Warmtepomp: n.l. (pas vanaf 59 kWh-versie)

Trekgewicht: 1000 kilo

Garantie: 4 jaar

Volvo EX30 specs

Prijs: 34.995 euro

Vermogen: 272 pk

Batterijpakket: 51 kWh

Snelladen: 134 kW

Topsnelheid: 180 km/h

Actieradius: 337 km

L/B/H: 4,32/1,84/1,55 m

Warmtepomp: n.l. (alleen 69 kWh-versie)

Trekgewicht: 1000 kilo

Garantie: 2 jaar

