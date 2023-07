Toyota bZ4X: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

503 kilometer is de officiële actieradius van de Toyota bZ4X in Dynamic-uitvoering met 71,4 kWh-batterij. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Toen de Toyota bZ4X op de markt kwam, bleek het al snel een stroom verslindende schrokop. Een deel van het probleem zat in de software. Het stroomverbruik en de range werden berekend met een typisch Japanse voorzichtigheid. Een recente software-update moet dit verhelpen. Wij gaan het stroomverbruik testen op de Nederlandse snelweg. Onze testauto is een Dynamic-uitvoering met voorwielaandrijving, een WLTP-actieradius van 503 kilometer en een netto accucapaciteit van 64 kWh.

Toyota heeft mazzel, want we het is ideaal EV-weer op de dagen dat we de bZ4X testen. Met een buitentemperatuur van 22 graden hoeft de klimaatregeling bijna niets te doen en zit het accupakket lekker in zijn vel. Het is bovendien windstil. De actieradiuscijfers die je hieronder leest, zijn dus de optimale uitkomst. In de herfst en de winter zal het stroomverbruik toenemen en je range krimpen.

Toyota bZ4X: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Toyota bZ4X op een mooie zomerdag een gemiddeld stroomverbruik van 15,2 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 64,0 kWh helemaal leeg, dan kom je 421 kilometer ver.

Dat maakt de bZ4X zelfs nog een fractie zuiniger dan de Volkswagen ID.5 (actieradiustest). Die scoort met kortebroekenweer een gemiddeld verbruik van 15,7 kWh/100 km.



De volgende actieradiustest wordt waarschijnlijk de Jeep Avenger. Je leest het tegen die tijd in de nieuwsbrief.

Toyota bZ4X: actieradius bij 130 km/h

De boordcomputer geeft nog steeds 22 graden aan als we ’s avonds de snelweg opdraaien voor de 130 km/h-test. Hard rijden kost logischerwijs meer energie en de bZ4X toont een gemiddeld stroomverbruik van 21,8 kWh/100 km. Dat komt neer op een 130 km/h-actieradius van 293 kilometer.

Conclusie

Met de actieradius van de Toyota bX4X is niets mis. Geholpen door de recente software-update en het prachtige zomerweer, laat hij lage verbruikscijfers zien. Als je overdag honderd rijdt, haal je 421 kilometer uit een volle accu. Trap je ’s avonds het gaspedaal dieper in, dan moet je na 293 kilometer weer aan de stekker.

Tot slot vinden we het wel verwonderlijk dat Toyota een WLTP-range van 503 kilometer communiceert. Dat zijn veel kilometers voor een auto met een bruikbare capaciteit van ‘maar’ 64 kWh. Volkswagen belooft een vergelijkbare range voor zijn elektrische suv’s, maar die hebben een aanzienlijk grotere batterij van 77 kWh.