Deze Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland
Hybride rijden wordt steeds populairder in Nederland. Een van de belangrijkste hybrides is de Toyota Yaris. En laat dat nu door een tijdelijke actie ook de goedkoopste zijn: je rijdt al in de Yaris vanaf 329 euro per maand via onze private lease vergelijker!
Deze Yaris-deal vind je bij Toyota
Over de Toyota Yaris
De Toyota Yaris is een van de populairste hybride auto's van Nederland en bovendien een van de bestverkochte auto's van het merk. Dat is niet gek: de Yaris is enorm zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf het basismodel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Erg zuinig
|- CVT-automaat kan rumoerig zijn
|+ Scherpe prijs
|- Niet heel ruim achterin
|+ Respectabele standaarduitrusting
|- Kleine bagageruimte (286 liter)
De Toyota Yaris is verkrijgbaar met twee verschillende aandrijflijnen. Ze zijn allebei hybride, dus met een elektromotor, maar zonder stekker. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Yaris? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.
|Uitvoering
|Hybrid 115
|Hybrid 130
|Vermogen (pk)
|116
|130
|Koppel (Nm)
|141
|185
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|3,8 l/100 km (1 op 26,3)
|4,2 l/100 km (1 op 23,8)
|0-100 sprint (seconden)
|9,7
|9,2
|Bagageruimte (liter)
|286
|286
|CO2-uitstoot (WLTP, g/km)
|87
|96
Toyota Yaris Comfort
De instapper van de Toyota Yaris heet Comfort. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:
- Adaptieve cruise control
- Airconditioning
- Achteruitrijcamera
- 15 inch stalen velgen
- Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische ramen
- Start-/stopsysteem
- Verkeersbordherkenning
- Lane departure-waarschuwing
- 9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
Toyota Yaris private lease
De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease wint aan populariteit onder consumenten die zonder zorgen een auto willen rijden, zonder na te denken over onderhoudskosten of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een nieuwe auto, inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud, zodat je exact weet waar je financieel aan toe bent. De combinatie van voorspelbaarheid en gemak maakt private lease vooral interessant voor wie waarde hecht aan zekerheid. Bekijk ons aanbod van de Toyota Yaris.
