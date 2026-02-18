Toyota Yaris te duur? Dit is het verrassend betaalbare alternatief
Wil jij eigenlijk een Toyota Yaris, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn tweelingbroer gaan! Technisch gelijk, maar dan goedkoper: de Mazda 2 Hybrid.
Over de Mazda 2 Hybrid
De hybride versie van de Mazda 2 is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 339 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, zeker als je je bedenkt dat de Mazda de bekende Toyota-techniek uit de Toyota Yaris gebruikt. En die kost je toch twintig euro meer: minimaal 359 euro per maand. Door de hybride-techniek is de 2 Hybrid enorm zuinig en daarbovenop is de hatchback rijk uitgerust. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Erg zuinig
|- CVT-automaat kan rumoerig zijn
|+ Scherpe prijs
|- Niet heel ruim achterin
|+ Respectabele standaarduitrusting
|- Kleine bagageruimte (286 liter)
De hybride versie van de Mazda 2 heeft zoals gezegd de bekende hybride aandrijflijn van Toyota. Ben je benieuwd naar de technische specificaties? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.
|Uitvoering
|116 CVT
|Vermogen (pk)
|116
|Koppel (Nm)
|141
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|3,8 l/100 km (1 op 26,3)
|0-100 sprint (seconden)
|9,7
|Bagageruimte (liter)
|286
|CO2-uitstoot (WLTP, g/km)
|87
Mazda 2 Prime Line
De instapper van de Mazda 2 heet Prime Line. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:
- Adaptieve cruise control
- Airconditioning
- Achteruitrijcamera
- 15 inch stalen velgen
- Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische ramen
- Start-/stopsysteem
- Verkeersbordherkenning
- Lane departure-waarschuwing
- 9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease wint aan populariteit onder consumenten die zonder zorgen een auto willen rijden, zonder na te denken over onderhoudskosten of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een nieuwe auto, inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud, zodat je exact weet waar je financieel aan toe bent. De combinatie van voorspelbaarheid en gemak maakt private lease vooral interessant voor wie waarde hecht aan zekerheid.
