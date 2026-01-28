Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering

Nieuws

De Toyota GR Yaris was al een zeldzame verschijning, maar het kan nog exclusiever. Toyota onthult namelijk een speciale uitvoering van het sportieve model.



De GR Yaris zul je in Nederland sowieso niet zo snel zien. Dat is ook niet zo gek: je betaalt hier voor een nieuw exemplaar minstens 91.995 euro (!). Je raadt al hoe dat komt: bijna de helft van die prijs, 39.486 euro om precies te zijn, gaat rechtstreeks naar de staatskas in de vorm van bpm. Hoe anders is dat in Duitsland, waar de Toyota-dealer je al met open armen verwelkomt als je met 47.590 euro een GR Yaris komt kopen.

Mede door die torenhoge prijs is het model nogal exclusief in Nederland, maar de nieuwe limited edition belooft nog exclusiever te worden.

Ode aan Sébastien Ogier

Bij de start van de Rallye Monte-Carlo, de openingsronde van het WRC 2026, presenteerde Toyota GAZOO Racing de GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Deze uitvoering viert het negende wereldkampioenschap van de Franse rallycoureur en is wereldwijd beperkt tot tweehonderd exemplaren, waarvan honderd voor de Europese markt. De auto is gebaseerd op de GR Yaris Aero Performance en kreeg in samenspraak met Ogier een aantal unieke aanpassingen – van speciale rijmodi tot subtiele Franse details.

Speciale rijmodi

Samen met Ogier ontwikkelde Toyota twee specifieke AWD-instellingen. In de SEB-modus krijgt de auto een achterwielaangedreven karakter voor extra controle, terwijl de MORIZO-stand juist de tractie en bochtprestaties maximaliseert. Daarmee weerspiegelt de auto de rijstijl van Ogier én de technische visie van Toyota-topman Akio Toyoda, die onder zijn pseudoniem Morizo zelf aan de afstelling meewerkte.

Rallystijl met Frans tintje

De Ogier Edition is gespoten in de nieuwe kleur Black Gravite, met matzwarte wielen en blauwe remklauwen – een verwijzing naar Ogiers persoonlijke kleur. Ook subtiele accenten in de Franse driekleur keren terug in de grille en de stiksels van het interieur. Op de handrem prijkt een plaquette met het serienummer, als eerbetoon aan de negen wereldtitels van de coureur.

Honderd stuks voor Europa

De GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition is nog in ontwikkeling, maar zal dus uiterst zeldzaam blijven: slechts honderd exemplaren komen naar Europa. Het is nog niet bekend of Nederland ook aan de beurt komt, en hoeveel zo’n exemplaar dan wel niet moet kosten. We denken dat de prijs zomaar over een ton kan gaan. En dat voor een Yaris. Een knotsgekke rally-Yaris maar toch …