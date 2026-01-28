Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering

Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering

De Toyota GR Yaris was al een zeldzame verschijning, maar het kan nog exclusiever. Toyota onthult namelijk een speciale uitvoering van het sportieve model.

De GR Yaris zul je in Nederland sowieso niet zo snel zien. Dat is ook niet zo gek: je betaalt hier voor een nieuw exemplaar minstens 91.995 euro (!). Je raadt al hoe dat komt: bijna de helft van die prijs, 39.486 euro om precies te zijn, gaat rechtstreeks naar de staatskas in de vorm van bpm. Hoe anders is dat in Duitsland, waar de Toyota-dealer je al met open armen verwelkomt als je met 47.590 euro een GR Yaris komt kopen.

Mede door die torenhoge prijs is het model nogal exclusief in Nederland, maar de nieuwe limited edition belooft nog exclusiever te worden.

Lees ook Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota Je zou wel gek zijn als je geen 20 euro extra betaalt voor deze Toyota
Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

Ontdek 'm nu
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering

Ode aan Sébastien Ogier

Bij de start van de Rallye Monte-Carlo, de openingsronde van het WRC 2026, presenteerde Toyota GAZOO Racing de GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Deze uitvoering viert het negende wereldkampioenschap van de Franse rallycoureur en is wereldwijd beperkt tot tweehonderd exemplaren, waarvan honderd voor de Europese markt. De auto is gebaseerd op de GR Yaris Aero Performance en kreeg in samenspraak met Ogier een aantal unieke aanpassingen – van speciale rijmodi tot subtiele Franse details.

Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering

Speciale rijmodi 

Samen met Ogier ontwikkelde Toyota twee specifieke AWD-instellingen. In de SEB-modus krijgt de auto een achterwielaangedreven karakter voor extra controle, terwijl de MORIZO-stand juist de tractie en bochtprestaties maximaliseert. Daarmee weerspiegelt de auto de rijstijl van Ogier én de technische visie van Toyota-topman Akio Toyoda, die onder zijn pseudoniem Morizo zelf aan de afstelling meewerkte.

Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering

Rallystijl met Frans tintje

De Ogier Edition is gespoten in de nieuwe kleur Black Gravite, met matzwarte wielen en blauwe remklauwen – een verwijzing naar Ogiers persoonlijke kleur. Ook subtiele accenten in de Franse driekleur keren terug in de grille en de stiksels van het interieur. Op de handrem prijkt een plaquette met het serienummer, als eerbetoon aan de negen wereldtitels van de coureur.

Honderd stuks voor Europa

De GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition is nog in ontwikkeling, maar zal dus uiterst zeldzaam blijven: slechts honderd exemplaren komen naar Europa. Het is nog niet bekend of Nederland ook aan de beurt komt, en hoeveel zo’n exemplaar dan wel niet moet kosten. We denken dat de prijs zomaar over een ton kan gaan. En dat voor een Yaris. Een knotsgekke rally-Yaris maar toch …

Lees ook Waarom Toyota wil dat jij straks langer doorrijdt in een oud model Zo gaat Toyota ervoor zorgen dat jij langer doorrijdt in een oud model
Tip
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km.

Ontdek 'm nu
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Een van de zeldzaamste Toyota’s die je kunt kopen krijgt een gelimiteerde uitvoering
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact