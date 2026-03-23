Mazda 2 met stoelverwarming plotseling 4700 euro goedkoper dan Toyota Yaris

De Mazda 2 is vernieuwd en het belangrijkste nieuws is de flinke upgrade van de basisuitvoering. De hybride Mazda beschikt tegenwoordig over stoelverwarming - kom daar bij Toyota maar eens om …

Aan de auto zelf is weinig veranderd. Om te voldoen aan de laatste EU-richtlijnen krijgt het broertje van de Toyota Yaris standaard vermoeidheidsherkenning. En om te voldoen aan de laatste mode, geeft Mazda je drie nieuwe kleuren om uit te kiezen: Charcoal Grey, Sky Grey en Fern Green (zie onderstaande afbeelding).

Wat veel grijs! Om de boel in balans te houden, moeten Stormy Silver en Lead Grey het veld ruimen. De Mazda 2 is ook leverbaar in het rood, blauw en zwart. Wit is de standaardkleur.

Basismodellen: Mazda 2 luxer dan Toyota Yaris

Voor het spannendste nieuws moet je de prijslijst openslaan. De basisuitvoering, genaamd Prime-Line, krijgt een flinke upgrade met extra uitrusting. De Mazda 2 Hybrid beschikt voortaan standaard over:

15-inch lichtmetalen velgen in de kleur Silver

stoelverwarming vóór

automatisch dimmende binnenspiegel

elektrische ramen achter

4 speakers (in plaats van 2)

achterspoiler

handmatige stoelhoogteverstelling voor de passagiersstoel,

luxe zwart stoffen interieur

chromen afwerking

De Prime-Line kost 27.990 euro. Dat maakt ‘m iets duurder dan de voordeligste Toyota Yaris (vanaf 27.195 euro), maar de Mazda 2 zit veel beter in z’n spullen.

Voor een Toyota Yaris met de uitrusting van de Mazda, betaal je de hoofdprijs. Dat zit ‘m vooral in de verwarmbare voorstoelen. De goedkoopste Yaris met stoelverwarming is de Dynamic-uitvoering (31.395 euro) met het optionele Comfort Pack (1295 euro). Dan ben je dus 32.690 euro armer – 4700 euro méér dan in het geval van de Mazda 2.

Rollen omgedraaid bij duurdere uitvoeringen

Eerlijk is eerlijk: zo’n Yaris van dik 32 mille is over de hele linie wel luxer dan de instap-Mazda 2. Zo staat hij op 17-inch lichtmetaal, krijg je meer rijhulpsystemen, werkt de klimaatregeling met twee zones in plaats van één en is ook het stuur verwarmd. Voor een vernieuwde Mazda2 met deze spullen, ben je zo maar 33.590 euro kwijt. Dus koopjesjagers shoppen bij Mazda en prijsbewuste luxepaardjes galopperen naar de Toyota-dealer.