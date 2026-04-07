Mazda gaat meer betaalbare auto's bouwen

Mazda zet in op betaalbare auto's met komst van nieuwe 2 en CX-3

Ronald Janus
Terwijl veel autofabrikanten afscheid lijken te nemen van het compacte segment, blijft Mazda betaalbare auto's ontwikkelen. Hoewel de (internationale) focus de afgelopen jaren vooral lag op grote SUV’s zoals de CX-60 en CX-80, bevestigt het merk nu dat er een toekomst is voor zijn kleinste modellen. Die gave Vision X-Concept kan wel eens een voorbode zijn voor een nieuwe Mazda 2 en CX-3.

Mazda Australië – een belangrijke graadmeter voor de wereldwijde strategie van het merk – heeft bevestigd dat er nieuwe generaties van de Mazda 2 en CX-3 op de planning staan. Die rollen niet morgen al uit de fabriek. Mazda geeft eerlijk toe dat deze modellen momenteel lager op de prioriteitenlijst staan. De focus ligt nu eerst op transitie naar elektrificatie.

Tip
Ontdek de Tiguan plug-in hybride
Ontdek de Tiguan plug-in hybride

De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming.

Bekijk meer

Op leeftijd

De huidige Mazda 2 en CX-3 draaien in de basis al mee sinds 2014. Ondanks talloze facelifts, technische updates en de introductie van de op de Toyota Yaris gebaseerde Mazda 2 Hybrid, begint de leeftijd van het oorspronkelijke platform te tellen. Nieuwere rivalen bieden vaak modernere hybride-lijnen of volledig elektrische aandrijving. En Mazda heeft de modellen weliswaar up-to-date gehouden met moderne veiligheidssystemen (zoals AEB), maar voor een echte sprong voorwaarts is een nieuw platform essentieel.

Wat kunnen we verwachten?

De nieuwe generaties worden waarschijnlijk pas rond 2027 verwacht. Er wordt gespeculeerd over een design dat sterk leunt op de Vision X-Compact, een concept-car die eerder in Tokio werd getoond. Dit model hint naar een evolutie van de huidige Kodo-designfilosofie: scherp, minimalistisch en elegant.

Voor de Europese markt, en dus ook Nederland, blijft de situatie rondom de CX-3 interessant. Waar de CX-3 in sommige markten al van het toneel verdween ten gunste van de CX-30, blijft de vraag naar compacte, betaalbare crossovers groot.

En die leuke Mazda 2?

In Nederland is de klassieke Mazda 2 al een tijdje uit de verkooplijsten verdwenen en kun je alleen kiezen voor de Mazda 2 Hybrid. Dit is het resultaat van de samenwerking met Toyota, die onlangs voor modeljaar 2026 nog een update kreeg met een rijker uitgeruste 'Prime-Line' en nieuwe kleuren.

Tip
Ontdek de Tiguan plug-in hybride
Ontdek de Tiguan plug-in hybride

De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming.

Bekijk meer
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog.

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Supercombi’s
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact