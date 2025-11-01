Mazda werkt misschien wel aan goedkope Renault Twingo-concurrent

Nieuws

De Mazda2 verdween met stille trom uit de prijslijst en leek geen opvolger te krijgen. En toen was er ineens de Vision X-Compact. Er is een kans dat-ie elektrisch wordt en een geduchte concurrent wordt voor de Renault Twingo.

Toen de Mazda2 dit jaar verdween, stond er geen opvolger klaar. Er is weliswaar nog een Mazda 2 Hybrid leverbaar, maar dat is eigenlijk een Toyota Yaris met andere logo’s.

Maar Mazda lijkt nu toch aan een opvolger te werken. Een voorproefje werd op de autobeurs van Tokio in 2025 onthuld. Automerken doen altijd geheimzinnig over hun toekomstige projecten en dus heet dit prototype niet Mazda 2 Concept, maar Vision X-Compact. Hij is 3,8 meter lang, 1,8 meter breed en 1,5 meter hoog en daarmee (best bijzonder) iets kleiner dan de oude Mazda 2. De afmetingen van de auto zijn meer in lijn met die van de kleine Toyota Aygo X.

Opvolger Mazda 2 elektrisch

Mazda heeft geen technische specificaties vrijgegeven, maar zegt dat het model ‘Mazda’s visie op de toekomst van slimme mobiliteit’ laat zien. Zou dat betekenen dat de Mazda 2 de eerste Mazda wordt op het nieuwe elektrische platform dat het merk aan het ontwikkelen is? Of krijgt-ie toch gewoon een benzinemotor?

Wij proberen ons te verplaatsen in die visie van Mazda en verwachten eerder een goedkope EV dan een auto op benzine. Als deze auto in productie gaat, zou hij gaan concurreren met de elektrische Renault Twingo en de Volkswagen ID.1. Beide auto’s gaan ongeveer 20.000 euro kosten. Maar nogmaals, we weten officieel van niets en volgen onze intuïtie.

Dit zegt Mazda

Mazda trekt waarschijnlijk opzettelijk een rookgordijn op rond zijn nieuwe concept car, want wij kunnen geen touw aan het officiële verhaal achter de Vision X-Compact vastknopen. Hou je vast: "De Mazda Vision X-Compact is een model dat is ontworpen om de band tussen mensen en auto's te versterken, door de combinatie van een digitaal model dat menselijke zintuigen nabootst en empathische AI. Het gedraagt zich als een goede vriend, kan natuurlijke gesprekken voeren en bestemmingen voorstellen, waardoor het de wereld van de bestuurder helpt vergroten. Dit vertegenwoordigt Mazda's visie op de toekomst van slimme mobiliteit, waarin voertuigen en mensen een emotionele band vormen, net als een oprechte relatie.” Euh, ik zeg maar zo, ik zeg maar niks …

Mazda 2 voor jongeren

We trekken technische baas Ryuichi Umeshita aan zijn jasje. Hij maakt de woordenbrij wat concreter. De Vision X-Compact kan volgens Umeshita emoties van de bestuurder herkennen en daarop reageren.

“De auto merkt wat je voelt – of je je verveelt, of het te moeilijk is, of je iets nieuws wilt doen – en kan daarop inspelen,” aldus Umeshita. Hij wil dat Mazda-rijders hun auto ervaren als een goede vriend. En dat spreekt volgens hem vooral jonge mensen aan. Die zijn in de computergames die ze spelen wel gewend aan de virtuele wereld. Hoe de auto precies op je emoties reageert, is dan weer volstrekt onduidelijk ...

Mazda2 2027 uiterlijk



Aan het uiterlijk herken je de oude Mazda 2 nog, maar het dashboard is helemaal anders. Retro, maar ook modern. Het dashboard is leeg en kaal; geen touchscreen, geen bekleding. Maar de Mazda Vision X-Compact heeft wel een klassiek driespaaks stuur en een echte pook die doet denken aan een handgeschakelde versnellingshendel.