Renault hoopt dat je de elektrische Twingo bestelt na het zien van deze foto’s

Renault lacht Volkswagen uit en komt al veel eerder met een elektrische auto van 20.000 euro. Dit weten we nu over de prijs, actieradius en levertijd van de nieuwe Renault Twingo.

Dat zal hard aankomen bij Volkswagen: het Duitse merk loopt achter op zijn planning om goedkope EV's op de markt te brengen. En nog erger: ze worden door een Frans merk ingehaald. De ID. Polo (prijs: vanaf 25.000 euro) zou eigenlijk al in 2025 worden onthuld, maar dat wordt pas mei 2026. Ook de nóg goedkopere Volkswagen van 20.000 euro komt later dan gepland. Waarschijnlijk staat-ie pas in de zomer van 2027 bij de dealer

Bij Renault leek het juist alsof Woody Woodpecker de ontwerpers en technici op de hielen zat. Het duurde nog geen twee jaar om de nieuwe elektrische Twingo vanuit het niets uit de grond te stampen. Op 6 november wordt-ie onthuld, maar Renault stuurt vast vier detailfoto's de wereld in. Al eerder betrapten wij een gecamoufleerde Twingo op de openbare weg. Een deel van de Twingo-puzzel is dus al voor je opgelost.

Dit weten we over de elektrische Twingo:

1. Retrodesign

De eerste generatie Twingo (1993) was in zijn tijd een van de leukste A-segmenters die je kon kopen en zijn elektrische opvolger blijft hier

trouw aan. De Twingo uit de jaren negentig herkende je meteen aan de snoezige ronde koplampen. Die keren dan ook terug op de nieuwe Twingo. Bij de nieuwe versie gaat het wel om moderne led-lampen.

Op de foto's zie je dat ook de drie luchtroosters weer present zijn, al zitten ze er in de elektrische Twingo voor de sier. Er zijn ook verschillen: de nieuwe Twingo heeft vijf portieren en twee ruitenwissers.

2. Verschuifbare achterbank

Wat de elektrische Twingo ook van het oermodel overneemt, is de verschuifbare achterbank. De leuning van deze bank kun je bovendien in twee gelijke delen neerklappen.

Even tussendoor: wij zijn bij de Twingo-onthulling op 6 november.

3. Achterkant niet helemaal retro

De halfronde achterlichten lijken niet echt op die van de oude Twingo. Die had bovendien geen typenaam tussen de achterlichten. Ook het lettertype is anders. De bolle achterruit is wel weer overgenomen van het oermodel uit 1993.

4. Renault Twingo (2026) actieradius

We worden niet alleen vrolijk van het olijke uiterlijk en het slimme interieur van de toekomstige elektrische Renault Twingo, ook op technisch gebied moet de Franse stadsauto een hoogstandje worden. Renault wil er de meest efficiënte EV ooit van maken en mikt op een verbruik van 10 kWh per 100 kilometer. De Renault 5 heeft een WLTP-verbruik van 14,5 kWh/100 km.

De Twingo staat op het AmpR Small-platform. Volgens Renault is dat platform geschikt voor EV's met een WLTP-range tot 400 kilometer, wat met bovenstaande verbruikscijfers uitkomt op een batterij van 40 kWh. Maar dat is de bovengrens, een elektrische auto van 20 mille komt waarschijnlijk niet 400 kilometer ver. Misschien de duurste versie?

5. Prijs en levertijd nieuwe Twingo

Renault wil de Twingo voor minder dan 20.000 euro aanbieden. Daarbij beloven de Fransen dat de EV maandelijks niet meer dan 100 euro gaat kosten. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat in het tweede kwartaal van 2026 in de showroom.

Wie eenmalig een bedrag betaalt, krijgt voorrang op de levertijd. In België kost je dat 150 euro. Het Nederlandse bedrag is nog niet bekend, maar ligt wel wat lager. Renault noemt dit het Twingo R Pass programma.