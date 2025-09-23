Waarom er geen goedkope elektrische Skoda van 20.000 euro komt

Nieuws

In 2027 komt Volkswagen met een goedkope elektrische auto onder de 20.000 euro. Het zou logisch zijn als ook Cupra en Skoda (of misschien zelfs Seat) zo’n betaalbare EV zouden krijgen. Maar dat gaat niet gebeuren en dat is eigenlijk logisch, zegt Volkswagen zelf.

De merken van de Volkswagen-groep hebben veelbelovende plannen. In 2026 komen de Volkswagen ID.Polo, Cupra Raval en Skoda Epiq op de markt. Die gaan allemaal zo’n 25.000 euro kosten.

Een jaar later lost Volkswagen een andere belofte in: een nog goedkopere elektrische auto met een prijs van 20.000 euro. De concept car ID.Every1 is een voorproefje. Het lijkt logisch dat ook Cupra (of misschien zelfs Seat) en Skoda zo’n goedkope EV krijgen, maar dat gaat niet gebeuren.

Volkswagen is bang voor Chinezen

Volkswagen heeft nu aan AutoExpress toegelicht waarom niet. Kai Grünitz, in de raad van bestuur van Volkswagen verantwoordelijk voor de technische plannen, vertelt eerst waarom Volkswagen per se een goedkope auto op de markt wil brengen. “Als wij het niet doen, doen de Chinezen het. En als de koper eenmaal Chinees rijdt, blijft hij misschien wel plakken aan een Chinees merk.” De angst voor de Chinezen zit er in Wolfsburg dus goed in.

Grünitz geeft toe dat een kleine, goedkope EV een groot financieel risico met zich meebrengt. “Een auto onder de 20.000 euro op de markt brengen die ontwikkeld én gebouwd wordt in Europa is niet makkelijk.”

Goedkope elektrische Skoda 20.000 euro

De merken van de Volkswagen-groep hadden nog niet zo lang geleden veel succes met hun kleine auto’s. De drieling Volksswagen Up, Skoda Citigo en Seat Mii verkocht prima. Van alle drie de auto's verscheen ook een elektrische versie.

Waarom worden de andere merken nu gepasseerd? “Het segment is niet groot genoeg voor drie merken”, zegt Grünitz. “Niet elk merk van de groep zal in elk segment actief zijn.” Nu moet de Volkswagen ID.Every1 in z’n eentje de verkoopaantallen gaan halen die de Up, Mii en Citigo vroeger samen haalden.

ID.Up of ID.Lupo?

Waarom voor Volkswagen werd gekozen en niet voor Skoda, wat misschien logischer zou zijn? “Vanwege de naam. Volks-wagen. Een auto voor het volk.”

Over de naam laat Volkswagen nog niets los. Wij gokken op ID.Up, maar ook de naam ID.Lupo zingt rond. In 2027 wordt de goedkope elektrische auto van Volkswagen pas onthuld.

Goedkope auto's Volkswagen-groep 2026-2027

Volkswagen ID.Every1/ID. Up (2027)

Volkswagen ID. Polo (2026)

Volkswagen ID. Polo GTI (2026)

Volkswagen ID. Cross (2026)

Skoda Epiq (2026)

Cupra Raval (2026)

Cupra Raval VZ (2026)