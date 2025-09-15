Deze goedkope auto's van Volkswagen en Skoda komen er binnen 2 jaar aan

Nieuws

De Volkswagen-groep is eindelijk een beetje op stoom met goedkope elektrische auto’s. Welke EV’s kunnen we verwachten van Volkswagen, Skoda en Cupra?

Volkswagen, Skoda en Cupra staan aan het begin van een modeloffensief. Misschien dat je door de bomen het bos niet meer ziet met de zeven betaalbare elektrische auto’s die de Volkswagen-groep in 2026 en 2027 op de markt brengt. Ze worden oneerlijk verdeeld: Volkswagen krijgt er vier, Cupra twee en Skoda maar eentje.

Goedkope elektrische auto's Volkswagen

Volkswagen wordt als paradepaardje van de Groep rijkelijk bedeeld met goedkope nieuwe auto's. We gaan van klein naar groot. In 2027 komt de productieversie op de markt van de Volkswagen ID.Every1. Waarschijnlijk gaat deze auto ID. Up heten. Volkswagen belooft een prijs van zo’n 20.000 euro.

De ID. Polo wordt in mei 2026 onthuld. Sinds de onthulling van de ID.2all, het studiemodel waarop-ie is gebaseerd, zegt Volkswagen dat de ID. Polo 25.000 euro gaat kosten. Volkswagen heeft al bevestigd dat er ook een snelle versie van de ID. Polo komt, die ID. Polo GTI gaat heten. Hij krijgt een vermogen van 226 pk en wordt kort na de ‘gewone’ ID. Polo onthuld.

De ID. Cross is de SUV-versie van de ID. Polo en komt als vierde en laatste. Je kunt hem zien als de elektrische tegenhanger van de Volkswagen T-Cross op benzine. De definitieve versie staat gepland voor 2026 en lijkt waarschijnlijk als twee druppels water op de concept car die op de IAA in München werd onthuld.

Skoda goedkope EV 2026

Skoda gaat als een speer met zijn elektrische SUV’s. De succesvolle Enyaq kreeg onlangs een facelift, de iets kleinere Elroq verkoopt in zijn eerste jaar uitstekend. In Nederland staat-ie vierde in de top 50 van bestverkochte modellen. De nog kleinere Epiq wordt de derde SUV van Skoda. Dit is de Skoda-tegenhanger van de Volkswagen ID. Cross. Ook de Skoda Epiq komt in 2026 op de markt.

Hoewel Skoda naam maakte met betaalbare auto’s, kan het fluiten naar een écht goedkope EV. Er komt geen Skoda-model op basis van de Volkswagen ID. Up. Geen elektrische Citigo dus … ook een Skoda-versie van de Volkswagen ID. Polo is niet gepland.

Cupra Raval komt eerst

Cupra is het sportieve merk van de roedel. Daar passen eerder snelle hot hatches bij dan praktische SUV’s. Cupra doet het dan ook zonder eigen versie van de Skoda Epiq of Volkswagen ID. Cross. Wél komt de Cupra Raval op de markt, die in dezelfde fabriek wordt gebouwd als de Volkswagen ID. Polo. Hij komt zelfs eerder op de markt dan de ID. Polo, maar waarschijnlijk moeten we nog wel wachten tot het voorjaar van 2026.

Er zit ook een 226 pk sterke Cupra Raval VZ in het vat. Deze sportieve uitvoering is voorzien van CUPBucket-stoelen, adaptieve schokdempers met sportstand, 19-inch wielen met bredere banden (235 mm) en een elektronisch sperdifferentieel.

Over een echt goedkope Cupra, als tegenhanger van de Volkswagen ID. Every1, heeft Cupra nog niets losgelaten.

Goedkope auto's Volkswagen-groep 2026-2027

Volkswagen ID.Every1/ID. Up (2027)

Volkswagen ID. Polo (2026)

Volkswagen ID. Polo GTI (2026)

Volkswagen ID. Cross (2026)

Skoda Epiq (2026)

Cupra Raval (2026)

Cupra Raval VZ (2026)

Als je Seat mist in het rijtje, dan klopt dat. Over dit merk zwijgt Volkswagen in alle toonaarden. Geruchten dat Seat stopt worden ontkend, maar plannen voor nieuwe modellen zijn er evenmin. Op de perspresentatie van de Volkswagen-groep op IAA Mobility (september 2025) werd Seat niet één keer genoemd.