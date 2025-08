Leukste Renault van 2026 rijdt al op de weg en is goedkoper dan je denkt

Nieuws

Europese automerken werken bijna allemaal aan een goedkope elektrische auto. Een van die goedkope EV's is de nieuwe Renault Twingo, die in 2026 komt. Op onze spionagebeelden zie je dat hij weinig afwijkt van het studiemodel, dat ook al zo leuk was.

Renault heeft de vaart er lekker in. Het ene na het andere EV-model wordt op de markt gebracht en hierbij maakt Renault handig gebruik van zijn rijke historie. De eerste generatie Twingo was in zijn tijd een van de leukste A-segmenters die je kon kopen en zijn elektrische opvolger blijft hier trouw aan.

Onze spionagefotograaf betrapte de definitieve versie gewoon op een Franse openbare weg. Verstopt onder een laag camouflagemateriaal, maar overduidelijk herkenbaar als Twingo.

Renault 5 private lease

De leukste Renault van dit jaar kun je echter nu al rijden. Met private lease rijd je heel voordelig in de Renault 5. Je betaalt een maandbedrag waarin waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud.

Ga naar de beste Renault 5 deal!

Twingo met verschuifbare achterbank

De oude Renault Twingo uit de jaren negentig herkende je meteen aan de snoezige ronde koplampen. Die keren dan ook terug op de nieuwe Twingo, die al vanaf 2026 in de showroom staat. Ook de drie luchtroosters zijn waarschijnlijk weer present, al zitten ze er in de elektrische Twingo voor de sier en zijn ze niet zichtbaar onder het camouflagemateriaal. Er zijn ook verschillen: de nieuwe Twingo heeft vijf portieren en twee ruitenwissers.



Van het dashboard heeft Renault al een foto vrijgegeven. Leuk detail is de rode ronde toets voor de waarschuwingslichten rechts van de drie draaiknoppen. Die doet denken aan de rode knop voor dezelfde functie die de oer-Twingo boven de centrale ventilatieroosters had.

Onder het dashboard is opbergruimte voor bijvoorbeeld je telefoon of zonnebril. Een stokbroodmandje zoals in de Renault 5 is er niet, maar er zijn wel andere grappige details. Een voorbeeld zijn de hoofdsteunen van de voorstoelen. Die hebben aan de achterkant een magnetisch gedeelte om je telefoon tegenaan te plakken. Handig als je achterin zit en een videootje wil kijken.

Wat de elektrische Twingo ook van het oermodel overneemt, is de verschuifbare achterbank. De leuning van deze bank kun je bovendien in twee gelijke delen neerklappen.

Renault Twingo (2026) actieradius

We worden niet alleen vrolijk van het olijke uiterlijk en het slimme interieur van de toekomstige elektrische Renault Twingo, ook op technisch gebied moet de Franse stadsauto een hoogstandje worden. Renault wil er de meest efficiënte EV ooit van maken en mikt op een verbruik van 10 kWh per 100 kilometer.



Onder de motorkap ligt een elektromotor op de vooras met 110 pk. De batterij heeft een capaciteit van 40 kWh. Daarmee moet een theoretische actieradius van zo’n 350 kilometer mogelijk zijn.

Wat kost de nieuwe Twingo?

Renault wil de Twingo voor minder dan 20.000 euro aanbieden. Daarbij beloven de Fransen dat de EV maandelijks niet meer dan 100 euro gaat kosten. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat vanaf 2026 in de showroom.

De Twingo wordt nog niet onthuld op de IAA in München. Daar krijgt de nieuwe Clio alle aandacht. Maar later in 2025 verwachten we wel het definitieve design te kunnen onthullen.