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Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar

De Renault Twingo is natuurlijk een bekende naam, maar is nu terug als elektrische stadsauto. De Franse hatchback is er pas net, maar is nu al bizar goedkoop te rijden. 

De Renault Twingo is erg voordelig te leasen: al vanaf 349 euro per maand kun je het model via Renault zelf rijden. Wil je liever de wat luxere uitvoering? Dan kies je voor de 'Techno' vanaf 369 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Twingo iets voor jou is.

Renault Twingo private lease bij Renault

De beste Twingo-deal vind je bij Renault

Over de Renault Twingo 

Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Tip
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De nieuwe Renault Twingo is een moderne vertaling van de allereerste Twingo uit de jaren 90. Zijn retrodesign is in ieder geval al erg geslaagd, en ook de prijs maakt de EV interessant. Bij Renault vind je de Twingo namelijk al vanaf 349 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Twingo, en heeft de Renault ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Renault Twingo private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten
+ Zuinige aandrijflijn - Voor een EV niet zo krachtig (82 pk)
+ Leuk retrodesign - Actieradius (262 km) redelijk beperkt
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel - Maximaal snellaadvermogen (50 kW)

Goedkoop in de Renault Twingo rijden

Renault Twingo uitrusting

Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar

Evolution

De Renault Twingo E-Tech Electric is er vanaf de basisversie al opvallend compleet. Dit instapniveau heet ‘Evolution’ en beschikt standaard over zaken als cruise control, parkeersensoren achter, LED-verlichting rondom, airconditioning, elektrische ramen voor, lane departure warning en een 7 inch digitaal instrumentencluster. Ook het openR link-infotainmentsysteem met een 10,1 inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en een 11 kW boordlader zijn standaard aanwezig.

Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar

Techno

Wie meer luxe en assistentiesystemen wil, kiest voor de uitvoering ‘Techno’. Die voegt onder meer adaptive cruise control, climate control, een achteruitrijcamera, privacy glass, elektrisch inklapbare spiegels en een uitgebreider infotainmentsysteem met Google-integratie toe.

De Renault Twingo wordt uitsluitend als volledig elektrische E-Tech geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties en prijzen? Die vind je hieronder.

Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar
Deze Franse stadsauto is er pas net, maar is nu al bizar betaalbaar

Specificaties

Uitvoering Urban Range
Vermogen 82 pk
Koppel 175 Nm
0-100 sprint 12,1 s
Accusoort LFP
Accucapaciteit 27,5 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 13 kWh/100 km
WLTP-actieradius 262 km
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd (20–80%) 3 u 43 min
Snellaadvermogen 100 kW
Snellaadtijd (10–80%) 30 min

Goedkoop in de Renault Twingo rijden

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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