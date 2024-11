Kia Picanto (2024) test: goedkope (en goede) auto's, ze bestaan nog

Tests

De Opel Karl, de Volkswagen Up, de Peugeot 108 en de Renault Twingo: de ene na de andere kleine auto verdween de laatste jaren met stille trom uit de showroom. Kia bleef wél op de kleintjes letten en vernieuwde de Kia Picanto zelfs grondig. Al bleef onder het strakgetrokken plaatwerk alles hetzelfde.

Winstmarges zijn klein op deze auto’s, en tegelijk moeten ze voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Daardoor zijn de ontwikkelingskosten relatief hoog en kijken de boekhouders van de automerken mee over de schouders van de ontwerpers en techneuten. Bij onder meer de Volkswagen-groep bleef het niet bij meekijken; alle modellen in het A-segment legden het loodje.

Toch lijkt het slim van Kia om de Picanto gewoon te blijven bouwen. In Nederland is de auto razend populair en weet hij jaarlijks duizenden mensen naar de showroom te lokken. Hij staat steevast in de bestseller top 5.

Niet alles verandert

Stel je niet te veel voor van de wijzigingen, want echt nieuw is de Picanto (2024) niet. Alleen het uiterlijk werd na zeven jaar opgefrist. Maar de lengte bleef precies gelijk (3,95 meter) en ook de wielbasis veranderde niet (2,40 meter). Zoals je ook in de bagageruimte geen liter extra krijgt; je kunt net als in de oude Picanto 255-1010 liter kwijt.

Over de motor is evenmin bloedstollend nieuws te melden: de Picanto blijft leverbaar met de 63 pk sterke 1,0-liter driecilinder. Helaas is de fijne 1,2-liter viercilinder met 80 pk in Nederland niet te koop, in België staat-ie wel in de prijslijst.

Kia Picanto 1.0 DPi specs



998 cc, 3-cil benzinemotor, 63 pk, 93 Nm

0-100 km/h in 15,4 s, 148 km/h

5,1 l/100 km (1 : 19,6), 116 g/km

L/B/H 3605/1595/1485 mm, 255 - 1010 l, leeggewicht 881 kg

prijs NL 18.995 euro, prijs BE 16.290 euro

Van het uiterlijk heeft Kia wél werk gemaakt. Vooral de smalle koplampen die doorlopen in de bumper en in de grille vallen op. De bumper zelf is voorzien van enorme luchtinlaten, alsof er onder de motorkap een getunede achtcilinder verstopt zit. Aan de achterkant doet de Picanto mee met de mode, hij kreeg een lichtstrip over de gehele breedte van de auto. Die staat hem goed. Of dat ook geldt voor de nepdiffusor op onze GT-Line, is een kwestie van smaak.

De wijzigingen in het interieur zijn weer bescheiden. De analoge snelheidsmeter heeft plaatsgemaakt voor een digitale en moderne gemakken als Apple CarPlay en Android Auto zijn eveneens aan boord. Uiteraard kreeg de Picanto eveneens wat nieuwe kleuren, zoals het ‘adventurous green’ dat je op de foto’s ziet.



Instappen in Kia's instapper

Andermaal valt op hoe goed de kleine Picanto eigenlijk rijdt. In de stad is het driecilindertje in z’n element en slalomt de Picanto zich vlug en lenig een weg door het drukke verkeer. Een niet te onderschatten voordeel voor stadsbewoners is zijn goede match met kleine parkeervakken. Tijdens onze testweek zagen we de bestuurder van een 5,09 meter lange Kia EV9 draaien, steken en de moed opgeven. En vervolgens parkeerden wij moeiteloos in het krappe vak, met hulp van de glasheldere achteruitrijcamera.

Maar ook buiten de stad verdient de Picanto een applaus. Het onderstel en de stoelen zijn comfortabel genoeg om lange afstanden mee te rijden – een Picanto als daily driver is echt geen straf. Zelfs als het wegdek een opknapbeurt kan gebruiken, weet de Picanto de beroerde kwaliteit aardig te verbloemen. Met de hand schakelen is bij kleine auto’s nog de norm en dat is niet erg, want de vijfbak van de Picanto schakelt precies.



Traag maar zuinig

Eigenlijk ontdekken we maar één belangrijk ongemak. Het ongeblazen motortje met 63 pk en 93 Nm knort op de snelweg tevreden bij een snelheid van 100 km/h. En omdat het zitcomfort en de onderstelafstemming prima zijn, knorren we blijmoedig mee.

Maar als je snel een vrachtwagen wilt inhalen of de steile hellingen van de Amstel Gold Race met de auto wilt bedwingen, worden de zwaktes blootgelegd. Onder de 2500 toeren is de motor krachteloos, veel terugschakelen en diep het gas in trappen is het devies. Je merkt het ook aan de 0-100 km/h, die 15,4 seconden duurt. Maar zelfs als hij hard moet werken, wordt de Picanto geen grote drinker. Tijdens onze testweek blijven we exact op het WLTP-verbruik van 5,1 l/100 km (1 op 19,6).



Hoe goedkoop is de Kia Picanto?



De gefacelifte Picanto kost 18.995 euro en is daarmee een van de goedkoopste auto’s van Nederland. Onze rijk uitgeruste testauto heeft een prijskaartje van 23.695 euro. Liever een Picanto met automaat? Dat kan, maar dan stuurt Kia een tikkie van minstens 20.995 euro.

Dat de kleine Kia eigenlijk geen koopje meer is, merk je als je een prijslijst bekijkt van 10 jaar geleden. Toen kostte een Picanto iets meer dan 9000 euro. Hij is in tien jaar tijd dus in prijs verdubbeld. Als je niet veel geld te besteden hebt, tikt zo'n verhoging flink aan. Al kun je met beperkte financiële middelen ook niet bij de concurrentie gaan shoppen, want bij Volkswagen kost de goedkoopste auto (een Polo) al 26.990 euro. Waarmee we helaas moeten vaststellen dat écht betaalbare nieuwe auto’s zijn uitgestorven.

Ooit komt er ook een elektrische Picanto voor minder dan 20.000 euro, maar dat duurt waarschijnlijk nog tot het einde van dit decennium. Kia verwacht dat de batterijkosten dan laag genoeg zijn om voor niet al te veel geld een kleine EV aan te kunnen bieden. Tot die tijd zullen we de huidige Picanto heel veel op de Nederlandse wegen tegenkomen. Al is het geen écht koopje.



Conclusie

Je doet de vernieuwde Picanto zwaar tekort door hem af te schilderen als stadsgebakje. Zijn volwassen rijgedrag en uitgebreide uitrusting maken hem aantrekkelijk voor iedereen die geen vele tienduizenden euro's kan of wil betalen voor een nieuwe auto. Op het gebied van comfort, veiligheid en multimedia hoef je weinig water bij de wijn te doen. Alleen het motortje herinnert je eraan dat je in een van de goedkoopste auto's van Nederland rijdt.