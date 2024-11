Review: Kia EV3 (2024) laat grootste elektrische concurrent bibberen

Tests

2024 loopt op z’n einde, maar niet voordat we kennismaken met de Kia EV3, een van de meest spraakmakende auto’s van het jaar. Met zijn combinatie van prijs, actieradius en ruimte maakt hij een elektrische auto plotseling een serieus alternatief voor een model op benzine.

Wat valt op aan de Kia EV3 (2024)?

Als het om spannende, vooruitstrevende EV-techniek gaat, moet je eigenlijk niet bij de Europese automerken zijn. Kia heeft zich er wél in bekwaamd en is al jaren in de ban van het stekkervirus. Nadat de EV6 met prijzen werd overladen (Ook wij riepen hem in 2021 tot Auto Review auto van het jaar uit) en de EV9 korte metten maakte met Kia's Calimerocomplex, staan ook voor de EV3 de sterren gunstig.

Kia laat zich niet uit het veld slaan door het stoppen van de EV-subsidie in 2025. De EV3 is zo goed dat hij de financiële prikkels niet nodig heeft om potten te breken, zeggen de Koreanen. Ze blaken van het zelfvertrouwen. Kia verwacht dat het aanbod in het segment van de EV3 in 2030 voor bijna 70 procent uit elektrische auto’s bestaat en dat een groot deel daarvan een Kia-logo op de motorkap heeft.

De EV3 komt met één motorvariant (204 pk) en twee batterijpakketten (58 en 81 kWh). De laatste versie heeft een actieradius van liefst 605 kilometer. Met de kleinere batterij kom je altijd nog 436 kilometer ver.

Uiterlijk is de EV3 een kleine EV9. Beide delen hetzelfde onderstel (E-GMP), een soort bouwpakket waarmee naar hartenlust verschoven kan worden om auto’s van verschillende formaten op de weg te zetten. De laadtechniek is niet hetzelfde (zie vraag 3).



Wat is goed aan de Kia EV3?

Heel veel dingen. Ten eerste is het onderstel uitstekend uitgebalanceerd. De afstemming is comfortabel en daar waren we Kia op de beroerde Portugese binnenwegen meer dan dankbaar voor. Stap je na een EV3 in een grotere EV6, dan valt ineens op hoe stevig laatstgenoemde geveerd is. Geef ons de EV3 maar.

Ook de ruimte is goed voor elkaar, je kunt met vier volwassenen (of twee verveelde pubers op de achterbank) prima op pad. Met een lengte van 1,90 meter is het nog altijd geen straf om achterin te zitten, de voorpassagier hoeft niet eens zijn knieën tegen het dashboard aan te vleien. Op dit onderdeel zet Kia de krappe Volvo EX30 voor schut.

Verder valt op hoe goed de geluiden van de wind en de banden worden gedempt. Met 120 km/h kun je nog steeds naar je favoriete strijkkwartetten van Mozart luisteren.

Tot slot benoemen we wat malle fratsen waarop je niet zat te wachten, maar die je bij nader inzien toch blij maken. Zo kun je nu ook achteruitrijden met one-pedal driving (zonder rempedaal dus). We worden goede vrienden met de actieradiusassistent, een soort orakel dat kijkt of je je bestemming haalt. Deze functie zit in het bestuurdersdisplay en toont het maximale en minimale rijbereik dat haalbaar is. Daarbij kijkt hij naar je rijstijl en neemt hij ook de rijstijl in het verleden mee.

Met Kia CarPay (niet te verwarren met CarPlay van Apple) kun je via het navigatiesysteem van de auto de kosten van de parkeergarage betalen. Hoef je niet meer te zoeken naar die automaat in de donkere krochten van de garage die níet buiten gebruik is. Naar de lange rij maak je een lange neus.

Ook geinig: relaxstoelen die helemaal plat kunnen, zodat niet alleen de auto, maar ook de bestuurder weer is opgeladen na een bezoek aan de snellader. De uitschuifbare middenarmsteun waarop je je laptop kunt plaatsen om na je powernap wat kattenfilmpjes te bekijken is niet RSI-proof.

Wat kan beter aan de Kia EV3?

Er valt weinig te mekkeren, maar één ergernis blijft de kop opsteken tijdens de testritten. Het zijn de opdringerige veiligheidssystemen. Je kunt alle systemen niet met één welgemikte druk op de knop uitschakelen, zoals bij Renault.

In plaats daarvan kiest Kia voor een ingewikkeld meersporenbeleid. Voor de snelheidswaarschuwing moet je 3 seconden de volumeknop ingedrukt houden. Diep in een menu van het infotainmentsysteem zit een mogelijkheid om een voor een ook de andere systemen uit te schakelen. Tip: zet dit menu onder de favorietenknop op het stuur. Vergeet je het, dan hoor je telkens vervelende piepjes en duwt de rijstrookassistentie je met een ferme duw terug als je een geparkeerde auto wilt ontwijken.

Eén systeem kun je zelfs alleen uitschakelen als de auto stilstaat: de akoestische waarschuwing voor gewijzigde snelheidslimieten als de auto een verkeersbord heeft gelezen. Alleen leest-ie soms als een veertiger die nog ontkent dat hij een leesbril nodig heeft.

Het laatste punt rekenen we Kia niet heel erg aan; de EV3 heeft geen 800V-laadtechniek. Maar ook met 400 volt kun je in de versie met 81 kWh in 15 minuten 202 kilometer actieradius bijladen.

Wat is de prijs van de Kia EV3?

De Kia EV3 is al te bezichtigen in de Nederlandse showrooms. De prijs van de EV3 is 36.995 euro (Kia EV3 Air, 58,3 kWh). Er is nog heel even een mogelijkheid om SEPP-subsidie te krijgen, voordat de regeling op 1 januari ophoudt.

Ga je voor het grote batterijpakket van 81,4 kWh, dan ben je minimaal 41.495 euro kwijt. De allerduurste Kia EV3 is de GTPlus Line, de prijs is bij dit topmodel inmiddels opgelopen tot 49.195 euro.

2025 wordt een spannend jaar in de compacte EV-klasse. De Volvo EX30 maakte een overdonderende entree in Nederland en zorgt voor ongekende verkoopcijfers. Voor de EV3 geldt hetzelfde, al 2000 mensen bestelden er een nog voor ze hem in het echt hadden gezien. De Skoda Elroq komt vroeg in 2025 op de markt en is ook een auto die voor opschudding kan zorgen. We verheugen ons nu al op de vergelijkende test in ons magazine.

Wat vind ikzelf van de Kia EV3?

Net als Kia geloof ik in een elektrische toekomst en daarom ben ik blij dat de EV3 er is. Met een prijs onder de 40.000 euro is hij voor meer mensen interessant dan de EV6 en de enorme EV9, al blijft het natuurlijk veel geld. De zeer moderne EV3 maakt een uitstekende beurt met zijn combinatie van comfort, een goede actieradius, snelle laadtijden, geinige gadgets, veel ruimte (hallo Volvo) en prima rijeigenschappen. Dit is een van de meest opmerkelijke auto's van 2024, die bovendien een nobel doel heeft: EV's voor meer mensen bereikbaar te maken.