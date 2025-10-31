Mazda gooit het roer om en komt in 2027 met een onverwachte auto

Nieuws

Volkswagen heeft het MEB-platform voor elektrische auto’s, Stellantis verschillende STLA-platforms. Maar Mazda heeft nog helemaal niets om zijn elektrische toekomst veilig te stellen. Tot nu …

Het verhaal over de matige verhouding tussen Mazda en EV’s is al vaak verteld. De Mazda MX-30 werd geprezen om zijn design, maar werd begin 2025 met stille trom uit de prijslijst gehaald. Mazda was er nog niet aan toe om een speciaal EV-platform te bouwen, de MX-30 was gebaseerd op de CX-30 die gewoon op benzine reed.

In 2025 deed Mazda een tweede poging met de elektrische Mazda 6e, waarvan eind dit jaar ook de SUV-versie onthuld wordt. De Mazda 6e is weliswaar bloedmooi, maar gebaseerd op een platform van het Chinese Changan en dus geen échte Mazda.

Mazda gaat zelf EV's ontwikkelen

Daarmee is Mazda een van de weinige grote autofabrikanten die nog geen speciaal platform heeft ontwikkeld voor elektrische auto’s.

Mazda’s technische baas Ryuichi Umeshita vertelde aan Autocar dat het merk wel degelijk aan een eigen platform werkt. “Ik heb al in een prototype gereden – een echte ‘jinba ittai’-auto, waarin bestuurder en auto in perfecte harmonie samenwerken. De rijeigenschappen zijn uitstekend. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze EV’s echte Mazda’s zullen zijn.”

Dat klinkt leuk, maar waarom is Mazda zo late to the party? De ervaring die met de MX-30 is opgedaan, zorgt ervoor het merk inmiddels over veel deskundige ingenieurs beschikt. Ik denk niet dat we daardoor echt achterlopen op de markt,” aldus Umeshita.

Toch fronsen we de wenkbrauwen, want die MX-30 deed zo’n beetje alles verkeerd. Hij had een beperkte actieradius en was relatief duur. Laten we hopen dat die deskundige ingenieurs vooral leerden wat níet werkte, voordat ze zich aan hun nieuwe taak wijden.

Nieuwe elektrische auto Mazda 2027

We zijn natuurlijk benieuwd in welk segment Mazda zijn elektrische geluk gaat beproeven, maar dat wil Umeshita niet vertellen. De eerste volledig elektrische Mazda kan een prijsknaller worden, maar ook een exclusieve auto. “Dat hangt af van de markt en de regelgeving,” legde hij uit. “Als de wetgeving een groot aandeel van EV’s voorschrijft, moet het een volumemodel worden. Als de regels soepeler zijn, hebben we minder beperkingen.”