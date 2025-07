Nieuws

Met zijn mateloos populaire automodellen zet telefoongigant Xiaomi thuismarkt in China op zijn kop. Nu wil het merk ook de Europese markt bestormen. Moeten de concurrenten zich alvast zorgen gaan maken?



De ambities van Xiaomi zijn torenhoog. Na China wil het ook Europa veroveren met zijn elektrische auto's. Het merk mikt op een Europese marktintroductie in 2027. Daar blijft het echter niet bij, want Xiaomi wil uiteindelijk doorstomen naar de top 5 van autofabrikanten wereldwijd.

Dat betekent dat Xiaomi in het rijtje met Toyota Motor Coporation, de Volkswagen-groep, Stellantis en Ford komt te staan.

Eerste Xiaomi in Europa

Officieel zijn de Chinezen dus nog niet in Europa, maar Xiaomi heeft wel al zijn eerste auto op Europese bodem gekregen. Op het Chinese social media platform Weibo poseert Xiaomi-baas William Lu namelijk met een Xiaomi SU7 Ultra met Duitse kentekenplaten (zie foto links). De elektrische sportsedan is officieel geregistreerd in Duitsland als testvoertuig – een belangrijke stap voor Xiaomi’s toekomstige plannen op de Europese markt.

Succes in China

De opmars van Xiaomi in China begon in maart 2024 met de introductie van de SU7. Al bij de onthulling eind 2023 regende het bestellingen: in het eerste halfuur werden er ruim 50.000 orders geplaatst – zonder dat iemand nog maar één meter had gereden.

De productie kwam al snel op stoom. Binnen de kortste keren rolden er 10.000 SU7’s per maand van de band, en dat bleek nog niet genoeg om aan de enorme vraag te voldoen. Eind 2024 stond de teller op 135.000 exemplaren, inmiddels zijn dat er al 272.000.

Xiaomi YU7 kaskraker

Xiaomi had de smaak te pakken en kwam met een SUV, de YU7. Het succes van dit model bleek nog groter. Toen ze de auto konden bestellen, stortten de Chinezen zich massaal op internet. Slechts drie minuten na de onthulling stond de teller al op 289.000 orders.

Ondertussen is de elektrische SUV zo populair, dat er een lange wachtlijst is ontstaan voor leveringen. Deze is volgens carnewschina.com al opgelopen tot 62 weken, ruim een jaar dus.

Nog anderhalf jaar

Het is dus maar de vraag hoe Xiaomi wil voldoen aan Europese vraag als het in 2027 de oversteek maakt. Maar als je kijkt wat ze in de afgelopen anderhalf jaar voor elkaar hebben gekregen, staan de sterren gunstig …