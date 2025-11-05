Zelfs Volvo weet het niet meer met de elektrische auto (en komt in opstand)

Nieuws

Volvo was hét automerk dat volledig in EV’s geloofde. Tegen 2030 zou elke nieuwe auto die de showroom verliet volledig elektrisch zijn. Dat plan lag al in de prullenbak, maar nu gaan de Zweden nog een stap verder. De brandstofmotor blijft nog minstens vijftien jaar bestaan.

We hebben medelijden met Volvo. De Europese Unie bedacht vier jaar geleden dat vanaf 2035 alleen nog elektrische auto’s in alle Europese showrooms mogen staan. Bijna overal werd woest gereageerd. De bazen van Volkswagen en Renault pakten hun hooivorken en schreeuwden moord en brand dat deze deadline onrealistisch was.

Maar bij Volvo maakten ze een diepe buiging en zeiden ze: 'at your service'. Braaf gingen alle techneuten aan de slag. Ze kregen zelfs wat bravoure, want Volvo wilde al in 2030 volledig elektrisch zijn. Niet alleen in Europa, maar in de hele wereld. Eat that, woeste baas van Volkswagen.

Volvo zette bijl in EV-strategie

In 2024 moest Volvo capituleren. Er kwam een nieuw plan, waarin het merk het zichzelf op twee manieren makkelijker maakte. Niet langer zou de focus alleen op volledig elektrische modellen liggen, alle auto’s met een stekker konden voortaan door de beugel. Dus ook plug-in hybrides. Bovendien hoefde niet 100 procent van alle nieuwe Volvo’s in 2030 een stekker te hebben, 90 tot 100 procent was ook wel prima. Die laatste 0 tot 10 procent betreft dan mild hybrids.

Maar ook met dit aangepaste plan ligt Volvo niet op schema. Tot en met september daalde de verkoop van elektrische auto's met 21 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Ook plug-in hybrides noteerden een lichte daling van 1 procent. Samen waren PHEV’s en EV’s goed voor 227.317 verkochte Volvo’s en dat is maar 44,2 procent van de totale verkoop.

In Nederland gaat het procentueel wat beter. Het aandeel van de volledig elektrische auto’s is 46,6 procent (t/m oktober), een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (45,4 procent). Dit is dus zonder de PHEV’s. In absolute aantallen gaat het juist veel slechter; vergeleken met vorig jaar verkocht Volvo hier 42,6 procent minder auto's.



Volvo voor 2039 niet volledig elektrisch

De 74-jarige CEO Hakan Samuelsson, die eigenlijk met pensioen was maar dit jaar plotseling terugkeerde op het oude nest, geeft nu toe dat Volvo waarschijnlijk tot minstens het einde van het volgende decennium brandstofmotoren blijft aanbieden.

Plug-in hybrides blijven belangrijk. Zo komt de XC70, die nu alleen nog in China wordt geleverd, ook naar Europa. Al gebeurt dat pas in 2027. In de tussentijd moet de auto nog worden aangepast aan de Europese emissie- en veiligheidseisen. In de XC70 werken een 1,5-liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor samen. Als alle XC70-rijders netjes de batterij opladen, kunnen ze wel even vooruit. De SUV heeft een batterij van 39,6 kWh en kan 180 kilometer elektrisch rijden. Tenminste, volgens de soepele Chinese testmethode. In Europa is het officiële elektrische bereik lager.

Nieuwe Volvo XC90 in 2028

En dan is er nog de wonderlijke wedergeboorte van de Volvo XC90. Het was al duidelijk dat de elektrische EX90 hem niet volledig gaat vervangen. Sterker nog, voor 2028 staat een opvolger klaar voor de XC90. Die krijgt een verbrandingsmotor en een elektromotor, maar wordt geen plug-in hybride. De verbrandingsmotor dient alleen maar als generator om de batterij op te laden. Andere merken passen die truc ook toe, Nissan doet dat bijvoorbeeld met de Qashqai E-Power.

Het voordeel is dat je geen enorme batterij hoeft te monteren om toch een grote actieradius te krijgen. Overigens heeft Volvo één belofte niet geschonden; vorig jaar werd de laatste Volvo met dieselmotor gebouwd.