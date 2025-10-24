Met dit slimme trucje probeert Volvo zijn elektrische auto’s aan de man te brengen

Nieuws

Volvo pakt in thuisland Zweden uit met een opvallende actie: wie daar een nieuwe elektrische Volvo koopt of leaset, krijgt een jaar lang gratis stroom voor thuisladen.

Daarmee wil het merk twijfelende klanten over de streep trekken om de stap naar elektrisch te maken. De actie gaat in februari 2026 en geldt alleen voor particuliere klanten met een energiecontract bij Vattenfall, de grootste Zweedse energieleverancier.

Volvo vergoedt tot 5.150 kilowattuur aan stroom, goed voor ongeveer 25.000 kilometer gratis rijden in een EX90, tegen een maximumprijs van 1,5 Zweedse kroon per kWh (ongeveer 16 eurocent).

Laden wanneer de stroom het groenst is

Het opladen verloopt via de Volvo Cars-app, die registreert hoeveel stroom de auto verbruikt en dit automatisch verrekend met de energierekening. Dankzij de slimme laadfunctie verschuift het systeem de laadtijden naar momenten waarop de stroom goedkoper en groener is. Zo snijdt het mes aan twee kanten: gunstig voor de portemonnee én het milieu.

Meer dan alleen een cadeautje

Volgens Alejandro Castro Pérez, vice president Energy Solutions bij Volvo, is de actie bedoeld om klanten waarde te bieden én om de energietransitie te versnellen. Het merk ziet het als een stap richting een “slimmere, groenere samenleving”.

Op weg naar stroom terugleveren

Volvo wil volgend jaar nog een stap verder gaan, met een aanbod voor auto’s die elektriciteit kunnen terugleveren aan huis of aan het net. Zodra de zogenoemde vehicle-to-everything-technologie (V2X) beschikbaar is, krijgen eigenaren van bijvoorbeeld de EX90 een nieuw voordeel bovenop het gratis laden.

En Nederland dan?

Voorlopig blijft de actie exclusief voor Zweden, maar Volvo hint erop dat het programma later wordt uitgebreid naar andere Europese landen. Als het experiment aanslaat, zou Nederland zomaar een van de volgende markten kunnen zijn – vooral gezien de populariteit van Volvo, elektrisch rijden en thuisladen hier.