Aankooptips

De Mazda 2 is niet zo'n typische beginnersoccasion als een Toyota Aygo of Volkwagen Up, maar hij is nauwelijks duurder en stuurt ontzettend lekker. Maar is het ook een goede occasion? Wij zochten het voor je uit.

Wie op zoek is naar een recente betaalbare auto in de compacte klasse, maar de typische stadsauto’s net wat te klein vindt, komt al snel uit bij een gebruikte Renault Clio, tweedehands Ford Fiesta of Volkswagen Polo. Maar wat dacht je van een Mazda 2 met enige levenservaring?

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Geen Fiesta-broertje meer

Mazda levert de 2 sinds het begin van deze eeuw. Deze derde generatie verscheen in 2014 met Skyactiv-motoren en was de laatste echte Mazda 2 van eigen makelij. Anders dan zijn voorganger, had deze 2 niets meer van doen met de Ford Fiesta. Wel heeft hij met de kleine Keulenaar gemeen dat het een erg fijn sturende, lichtvoetige auto is. Vanaf 2022 kwam daar de Mazda 2 Hybrid bij, technisch vrijwel identiek aan de Toyota Yaris. Nu is alleen die Yaris-tweeling nog als Mazda 2 te koop.

Motorversies Mazda 2 (2014-2025)

In de Mazda 2 van de derde generatie ligt sinds jaar en dag een ongeblazen 1,5-liter Skyactiv-benzinemotor, met 75, 90 of 115 pk.

De twee krachtigste varianten voelen levendig en sportief aan, al moet je ze flink in de toeren jagen.

Mazda 2 scoort hoog betrouwbaarheidscijfer

De Mazda 2 behoort tot de betrouwbaarste kleine auto’s van zijn generatie. De Consumentenbond beloont hem zelfs met een 9,0. Ook de keurmeesters van de GTÜ bevestigen dat beeld. Problemen zijn meestal het gevolg van achterstallig onderhoud, niet van structurele zwaktes. De meest voorkomende gebreken zijn defecte kentekenverlichting, oliezweten bij motor of versnellingsbak, versleten draag- of fuseekogels en verkeerd afgestelde koplampen.

Mogelijke problemen Mazda 2 (2014-2025)

Let tijdens het rijden wel op of de airco goed koud wordt en of het - vrij eenvoudige - infotainment geen kuren vertoont. Brengt het vlot een stabiele verbinding met je telefoon tot stand en reageert het goed op de commando’s van de diverse knoppen?

Bij sommige Mazda’s 2 is sprake van voortijdig versleten of zelfs lekkende schokdempers. Onderwerp ze aan een visuele inspectie en controleer of de auto na het nemen van drempels of andere grote oneffenheden niet te lang blijft nadeinen of op klinkerweggetjes niet heel erg gaat dribbelen.

Terugroepactie brandstofpomp

Een recente terugroepactie voor de Mazda 2 betreft de lagedrukbrandstofpomp. Bij auto’s geproduceerd van 18 oktober 2017 tot 21 februari 2020 kan het kunststof pompwiel vervormen, waardoor de brandstofpomp uitvalt en de motor niet meer wil starten. De oplossing is vervanging van de pomp.

Prijzen tweedehands Mazda 2

De prijzen van tweedehands Mazda's 2 van deze generatie vallen mee. Voor een auto uit 2066 met een redelijke kilometerstand kun je al Dkopen voor minder dan 10 mille. De prijzen van de verschillende vermogensversies lopen niet eens zo heel ver uit elkaar. De jongste exemplaren vind je vanaf ongeveer 16.000 euro.