Prijs nieuwe Renault Clio (2026): goedkoper dan zijn belangrijkste concurrenten

Nieuws

Collega Jaap rijdt vandaag met de nieuwe Renault Clio. Ondertussen gooide Renault de prijslijst op onze digitale deurmat. En wat blijkt: de Clio is goedkoper dan enkele belangrijke concurrenten.

Vooralsnog is het Nederlandse leveringsprogramma van de nieuwe Renault Clio bijzonder overzichtelijk. Er zijn slechts twee motorversies en drie uitrustingsvarianten.

Prestaties en verbruik nieuwe Clio

Op technisch vlak kun je kiezen uit de Clio TCe 115 met een 115 pk sterke drieclinder 1.2 en een 160 pk sterke E-Tech Hybrid. Die laatste is een stekkerloze full hybrid, waarvan de aandrijflijn bestaat uit een 1,8-liter metende, viercilinder benzinemotor en een elektromotor.

De Renault Clio TCe 115 wordt uitsluitend geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak en sprint in 10,3 seconden naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Volgens de WLTP-norm verbruikt-ie gemiddeld 5,1 l/100 km, oftewel 1 op 19,6.

Dat de nieuwe Clio E-Tech Hybrid nog een stuk zuiniger is, wekt geen verbazing. Hij neemt volgens Renault genoegen met 4,0 l/100 km (1 op 25). En toch sprint-ie een stuk sneller naar de 100: in slechts 8,3 tellen is dat kunstje gepiept. Qua topsnelheid is het gelijkspel. Ook bij de hybride Clio is de koek op bij 180 km/h.

Prijzen Renault Clio (2026)

Bij de TCe kun je kiezen uit twee uitrustingsniveaus: Evolution en Techno. Wie de E-Tech Hybrid aanschaft, kan ook nog opteren voor de luxueus uitgevoerde Esprit Alpine.

TCe 115 Evolution € 26.990 TCe 115 Techno € 28.990 Full Hybrid E-Tech 160 Evolution € 28.990 Full Hybrid E-Tech 160 Techno € 30.990 Full Hybrid E-Tech 160 Esprit Alpine € 32.990

De Clio Evolution is voorzien van een handbediende airco, elektrisch bediende zijruiten voor en achter, draadloze smartphone-integratie, maar geen ingebouwd navigatiesysteem.

Dat heeft de Techno wel, evenals keyless entry, een groter digitaal instrumentarium, grootlichtassistentie, een achteruitrijcamera en 16-inch lichtmetaal.

De Esprit Alpine zit iets rianter in de assistentiesystemen, verder moet je de extra's vooral zoeken in een sportievere aankleding. We noemen 18-inch lichtmetaal, deels met alcantara beklede sportstoelen, aluminium sportpedalen en aangedikt bumperwerk.



Prijzen concurrenten op benzine

Ter vergelijking: de Peugeot 208 1.2 PureTech 100 is er vanaf 28.800 euro. Ondanks 15 pk minder, is de landgenoot van de Clio dus bijna 2000 euro duurder.

De prijslijst van de Volkswagen Polo begint bij 25.990 euro voor de Polo 1.0 MPI. Maar dan heb je een ongeblazen motortje met slechts 80 pk. Wil je een Polo 1.0 TSI met 95 pk, dan ben je minimaal 27.990 euro kwijt. En dan heb je alsnog 20 pk minder tot je beschikking dan in de basis-Clio.

Prijs Renault Clio vs. Toyota Yaris en Honda Jazz

Voor de hybride Clio is de Toyota Yaris Hybrid de belangrijkste concurrent. Daarvan kost de 115-pk versie minstens 26.895 euro. Die is dus 95 euro goedkoper dan de Clio. Maar het is natuurlijk eerlijker om de 160 pk sterke Clio Hybrid te vergelijken met de hybride Yaris die 130 pk levert. En daarvoor moet je minimaal 34.695 euro uit je spaarvarken pulken! Toegegeven, dan is de Yaris wel vrij compleet uitgerust.

Een ander alternatief is de Honda Jazz 1.5i-MMD Hybrid. Die is na een forse prijsverlaging te koop vanaf 28.600 euro.Goedkoper kan trouwens ook: voor 23.450 euro heb je de compleet uitgeruste en liefst 194 pk sterke MG 3 Hybrid+ voor de deur.

De nieuwe Renault Clio staat begin 2026 bij de dealer.