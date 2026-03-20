Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 12 (2026)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BMW laat zien hoe snel de EV-ontwikkelingen gaan en de Honda Insight een saaie comeback maakt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – BMW i3 laat zien hoe razendsnel EV-ontwikkelingen gaan

De nieuwe BMW i3 draagt dezelfde naam als BMW’s eerste in serie gebouwde EV. Maar je valt van je stoel als je ziet wat er in 13 jaar tijd is gebeurd en hoezeer de twee i3’s van elkaar verschillen. In deze tabel zetten we de specificaties van de i3 uit 2013 en de nieuwe i3 uit 2026 naast elkaar. De batterij gaat van 22 kWh naar 108 kWh! En de actieradius van 190 kilometer naar 900 kilometer!

+ Top – Peugeot vervangt nachtmerriemotor door nieuwe driecilinder

Peugeot introduceert een compleet nieuwe benzinemotor: de Turbo 100. De Fransen zetten nadrukkelijk in op betrouwbaarheid en duurzaamheid – precies de punten waarop de PureTech-motoren onder vuur lagen. Een distributieketting vervangt de natte riem die voortijdig kon slijten en daarmee de motorolie vervuilde – de oorzaak van ernstige schade. Binnenkort verschijnt de nieuwe benzinemotor en dit Peugeot-model krijgt de primeur.

+ Top – Volkswagen zet fouten uit het recente verleden recht

De Volkswagen ID.3 krijgt in 2026 een update – en die gaat verder dan een simpel faceliftje. Met de komst van de ID.3 Neo wil Volkswagen niet alleen het model opfrissen, maar ook alle fouten uit het verleden rechtzetten. Er komen weer fysieke toetsen en draaiknoppen, iets waar veel klanten om vroegen. Ook het infotainmentsysteem wordt volledig vernieuwd, met snellere software, meer functies en verbeterde assistentiesystemen.

- Flop – Omgekeerde wereld: Mercedes stapt naar Chinezen voor techniek

Mercedes kijkt voor zijn volgende generatie elektrische auto’s mogelijk naar Chinese technologie. Daarmee wordt opnieuw duidelijk hoe ver de machtsverhoudingen in de auto-industrie zijn verschoven, want bij elektrische auto’s loopt China inmiddels duidelijk voorop.

- Flop – Honda Insight maakt comeback als dertien-in-een-dozijn EV

Herinner jij je de Honda Insight nog, het ruimtescheepje met hybridetechniek dat in 1999 zijn tijd ver vooruit was? Zijn moderne opvolger wordt een volledig elektrische SUV die een stuk minder spraakmakend is. De nieuwe Insight is gewoon een variant van de Honda eNS2 die al twee jaar in China rijdt. Bekijk de foto’s en het handjevol specs dat we nu weten.

- Flop – Je loopt nogal wat mis met de goedkoopste Kia EV2

De prijzen van de Kia EV2 zijn bekend en wij slaan meteen aan het wikken en wegen. De Essential is de goedkoopste uitvoering. Hij kost 27.595 euro en voor een instapmodel is-ie behoorlijk rijk uitgerust. Want je krijgt gewoon adaptieve cruisecontrol, automatische klimaatregeling en drie beeldschermen die samensmelten tot een muur van pixels. Toch ga je op de volgende zes manieren merken dat je voor een dubbeltje op de eerste rang bent gaan zitten.