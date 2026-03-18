Peugeot vervangt nachtmerriemotor door nieuwe driecilinder

Peugeot introduceert een compleet nieuwe benzinemotor: de Turbo 100. De Fransen zetten nadrukkelijk in op betrouwbaarheid en duurzaamheid – precies de punten waarop de PureTech-motoren onder vuur lagen.

De nieuwe driecilinder maakt in maart 2026 zijn debuut in de Peugeot 208, gevolgd door de Peugeot 2008 in mei. De Turbo 100 is een derde generatie benzinemotor waarbij volgens Peugeot zo’n 70 procent van de onderdelen nieuw is. Denk aan de turbo, het injectiesysteem, de zuigers en zelfs het cilinderblok.

Met een cilinderinhoud van 1199 cm3 is de nieuwe motor exact even groot als de PureTech-krachtbron. Ook het vermogen (101 pk) en maximumkoppel (205 Nm) komen overeen.

Hoewel het koppel net als voorheen vanaf 1750 tpm beschikbaar is, beweert Peugeot dat de nieuwe motor dankzij een turbo met variabele geometrie soepeler reageert bij lage toerentallen. Vooral in stadsverkeer en bij inhaalacties vanuit de hogere versnellingen moet de bestuurder dat merken.

Efficiënter en moderner

Peugeot rust de motor uit met een nieuw direct injectiesysteem, variabele kleptiming en een verbrandingsproces volgens de zuinige Miller-cyclus. Dat moet zorgen voor een lager verbruik en minder uitstoot, zonder in te leveren op prestaties.

Belangrijk: distributieketting in plaats van riem

Misschien wel de belangrijkste wijziging betreft de distributie: de Turbo 100 krijgt een distributieketting in plaats van een natte riem. Daarnaast zijn ook onderdelen als zuigers en zuigerveren vernieuwd om slijtage en olieverbruik beter onder controle te houden.

Dat is een heel bewuste keus. De eerdere 1.2 PureTech-motoren die Peugeot, Citroën, DS en Opel gebruikten, kwamen in opspraak door problemen met de natte distributieriem, die voortijdig kon slijten en daarmee de motorolie vervuilde. Hierdoor kampten veel van de PureTech-motoren met ernstige schade. Lees het onderstaande artikel voor meer informatie hierover.

Met de overstap naar een ketting – die doorgaans duurzamer is – lijkt Peugeot duidelijk te willen afrekenen met dat verleden. Ook andere Stellantis-merken stappen over op de nieuwe Turbo 100-motor, of hebben dat al gedaan. Zo ligt-ie onder meer in de Fiat Grande Panda.

Extra focus op betrouwbaarheid

Om te onderstrepen dat het met de betrouwbaarheid wel snor zit, geeft de fabrikant aan dat de nieuwe motor uitgebreid is getest. Zo zou de motor 30.000 uur op testbanken hebben gedraaid en zijn er ruim 3 miljoen testkilometers in praktijkomstandigheden afgelegd. Daarbij hebben meerdere testauto’s de grens van 200.000 kilometer overschreden.

Minder onderhoud

Ook op onderhoud belooft Peugeot verbetering. De onderhoudsintervallen gaan naar eens per 25.000 kilometer of twee jaar, met tussentijdse controle. Dat is minder frequent dan het - achteraf teruggeschroefde - onderhoudsinterval van de PureTech-motoren.

Tot 8 jaar garantie

Om het vertrouwen verder te onderstrepen, vallen de 208 en 2008 met deze motor onder het Peugeot Care-programma, met een garantie tot 8 jaar of 160.000 kilometer. Na de problemen met de PureTech-motor is dat geen overbodige luxe.