Omgekeerde wereld: Mercedes stapt naar Chinezen voor techniek

Mercedes kijkt voor zijn volgende generatie elektrische auto’s mogelijk naar Chinese technologie. Daarmee wordt opnieuw duidelijk hoe ver de machtsverhoudingen in de auto-industrie zijn verschoven, want bij elektrische auto’s loopt China inmiddels duidelijk voorop.



Volgens berichten uit China onderzoekt Mercedes of het een nieuw elektrisch platform kan bouwen op basis van techniek van Geely. Dat zou een opvallende stap zijn voor het Duitse merk dat decennialang zelf de technische toon zette.

Chinese basis

Mercedes werkt volgens bronnen aan een nieuw platform met de codenaam Phoenix. Die architectuur moet rond 2030 de basis vormen voor toekomstige instapmodellen, zoals nieuwe generaties van de A-klasse, CLA, GLA en GLB.

In plaats van alles volledig zelf te ontwikkelen, kijkt Mercedes naar Geely’s GEA-architectuur voor elektronica en software. Dat systeem regelt hoe alle computersystemen in de auto met elkaar communiceren, wat essentieel is voor functies zoals rijassistentie en infotainment. Momenteel zou Mercedes testen uitvoeren met de nieuwste GEA 4.0-versie.

Opvolger MMA-platform

Als het Phoenix-platform daadwerkelijk doorgaat, kan het op termijn het huidige MMA-platform vervangen. Dat vormt nu de technische basis voor onder meer de nieuwe elektrische CLA.

De nieuwe architectuur moet bovendien beter aansluiten bij Mercedes’ strategie om auto’s eenvoudiger te onderhouden en te repareren. Een flexibeler elektronisch systeem speelt daarbij een belangrijke rol.

Historisch

Opvallend is ook dat Mercedes zijn ontwikkelingsstructuur deels zou hebben aangepast. Het Chinese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van het merk krijgt mogelijk een veel grotere rol in het project.

Als de Phoenix-ontwikkeling daadwerkelijk vanuit China wordt geleid, zou dat een historische verandering zijn. In de meer dan honderdjarige geschiedenis van Mercedes lag de volledige verantwoordelijkheid voor grote voertuigplatforms vrijwel altijd in Duitsland.

Chinese technologie steeds invloedrijker

Dat Mercedes naar Chinese partners kijkt, staat niet op zichzelf. Autofabrikanten uit China hebben de afgelopen jaren enorme stappen gezet, vooral op het gebied van software, batterijtechnologie en voertuigelektronica.

Ook andere westerse merken zoeken inmiddels samenwerking. Volkswagen investeerde bijvoorbeeld in Xpeng en Stellantis werkt samen met Leapmotor. De ontwikkeling laat zien dat China in de elektrische autowereld steeds vaker de richting bepaalt.