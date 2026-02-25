Waarom Audi's, BMW's en Mercedessen in dit land duizenden euro's goedkoper worden

Nieuws

Lage prijzen voor auto's van dure merken. Dat klinkt als een droomscenario voor de consument. Maar de vraag is of dat op lange termijn wel het geval is.

China is verreweg de grootste automarkt ter wereld. Daarvan hebben ook Europese merken jarenlang flink van geprofiteerd. Zeker luxemerken als Audi, BMW en Mercedes, en ook Volkswagen hebben er vele miljarden verdiend. Maar inmiddels zien de wereld én de Chinese automarkt er heel anders uit.

Forse prijsverlagingen BMW, Audi en Mercedes

Dat is de Duitse premiummerken niet in de koude kleren gaan zitten. De Chinese vestigingen van BMW, Mercedes-Benz en Audi verlaagden onlangs hun prijzen – in sommige gevallen met meer dan 10 procent. Maar daarmee lijken de problemen in het dealernetwerk eerder groter dan kleiner te worden.

Dealers onder druk

Ondanks de prijsverlagingen, kunnen veel dealers het hoofd nauwelijks boven water houden. Naast de fabriekskortingen worden in de showroom extra kortingen gegeven om voorraden weg te werken. Dat zet de marges verder onder druk.

Volgens branchecijfers draaide meer dan de helft van de Chinese autodealers in de eerste helft van 2025 verlies. Slechts zo’n 30 procent schreef zwarte cijfers – een situatie die begin 2026 nauwelijks verbeterde. Bij veel luxemerken ligt de marge inmiddels onder het break-evenpunt.

Dealernetwerk krimpt

De gevolgen zijn zichtbaar: volgens het Chinese AutoReport sloten diverse dealers eind 2025 en begin 2026 hun deuren, vooral in kleinere steden. Daarnaast komen er fusies voor of proberen grote dealergroepen kosten te besparen en zich meer te richten op merken met stabielere verkoopcijfers. Analisten verwachten dat het aantal dealers in 2026 verder zal afnemen.

Concurrentie uit eigen land

De druk op de marges komt niet alleen door prijsverlagingen. Chinese merken van elektrische en geëlektrificeerde modellen winnen terrein en trekken kopers weg bij traditionele Europese premiummerken. Die moeten niet alleen concurreren op prijs, maar ook op technologische relevantie. En zeker op EV-gebied hebben veel Chinese merken hun zaakjes uitstekend voor elkaar.

Effect op Europese auto-industrie

Nou kun je denken dat dit voor jou een ver-van-je-bedshow is. Daarin kun je je weleens vergissen. Een groot deel van de auto’s voor China wordt lokaal geproduceerd. Maar winst uit China financiert een deel van de Europese fabrieken. Als die winst wegvalt, kunnen concerns minder auto's gaan bouwen of zelfs fabrieken sluiten als ook de Europese vraag blijft tegenvallen. En dat kost natuurlijk werkgelegenheid.

Audi, BMW en Mercedes ook hier goedkoper?

Als Europese merken marktaandeel verliezen in China, kunnen ze meer focus leggen op Europa en wellicht een agressievere prijzenpolitiek gaan voeren. Dat is immers een mogelijkheid om grotere volumes te halen of overproductie hier kwijt te raken.

De afgelopen paar jaar waren prijsverlagingen al aan de orde van de dag, zelfs bij de premiummerken. Een andere mogelijkheid is het creëren van voordelige actiemodellen, eveneens een beproefd recept om de verkoopcijfers op te krikken.

Of gaan de Europese autoprijzen juist omhoog?

Maar het omgekeerde kan ook. Als de winsten in China verdampen, moeten merken hun marges ergens anders terugverdienen. Dan kan de Europese autoklant juist de sjaak worden en worden geconfronteerd met hogere basisprijzen, minder korting en minder aantrekkelijke configuraties. Wordt vervolgd.