Iconische Honda Insight maakt comeback als dertien-in-een-dozijn EV

Herinner jij je de Honda Insight nog, het ruimtescheepje met hybridetechniek dat in 1999 zijn tijd ver vooruit was (scroll naar beneden voor foto's)? Zijn moderne opvolger wordt een volledig elektrische SUV die een stuk minder spraakmakend is.

Honda bracht de Insight eind 1999 op de markt in Japan en de Verenigde Staten. Europa was begin 2000 aan de beurt. Voor de Japanners was het idee van een auto met een hybride aandrijflijn niet compleet nieuw, want de eerste Toyota Prius reed daar al twee jaar rond. De Prius werd pas in 2000 naar Amerika verscheept – zeven maanden ná de komst van de Insight.

Dus Toyota was eerder in Japan, maar Honda wist de Insight als eerste wereldwijd te verkopen.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Bijpraten over de eerst Honda Insight

De oer-Insight reed 1 op 29,4. Hij dankte zijn kleine dorst onder andere aan de hybride aandrijflijn, die uit een driecilinder benzinemotor met een elektromotor van 14 pk bestond. Die elektrische hulpmotor tilde het vermogen van 68 pk en 91 Nm naar een adembenemende 76 pk en 113 Nm. Dat was genoeg, want de Insight woog slechts 795 kg en was het meest gestroomlijnde productiemodel van zijn tijd. Zijn Cw-waarde van 0,25 is nog altijd moeilijk te evenaren.

De elektromotor zat trouwens tussen de verbrandingsmotor en de transmissie. Hij dreef nooit zelfstandig de voorwielen aan, hij kan de verbrandingsmotor alleen assisteren. Met de kennis van nu zouden we de Insight bestempelen als een mild hybride.

De nieuwe elektrische Honda Insight

De vierde generatie Honda Insight is een volledig elektrische SUV met een range van ongeveer 500 kilometer. Maar met zo’n iconische modelnaam ligt teleurstelling op de loer. Want je zou zomaar kunnen denken dat Honda de naam Insight alleen plakt op een elektrische auto die uitblinkt in zuinigheid, stroomlijn en gewicht. Maar de Japanners zijn niet zo kritisch. De Insight is gewoon een variant van de Honda eNS2 die al twee jaar in China rijdt.

Dat verklaart meteen waarom op de onderstaande interieurfoto’s de temperatuur op 24 en 26 graden staat – in Chinese auto’s moet je steevast de verwarming drie graden hoger zetten om het aangenaam warm te hebben.

Specs en plaatjes kijken

Over de specificaties laat Honda vooralsnog weinig los. Wel dat de elektromotor een trekkracht van 320 Nm heeft, vermoedelijk met een vermogen van 204 pk (eNS2).

We kunnen wel plaatjes kijken: het dashboard oogt rustig en overzichtelijk. Dat is niet zo gek, want bijna alle fysieke knoppen zijn naar het touchscreen verplaatst. Het stuur heeft nog wel echte knoppen én we spotten flippers voor het regelen van de regeneratie (3 standen). De automaat bedien je met knoppen tussen de voorstoelen – net als in de huidige Honda Civic. Daar zit ook de schakelaar voor de rijprogramma’s: Eco, Normaal, Sport en Snow.

Dat het stuur aan de verkeerde kant zit, heeft een simpele reden: dit is de Honda Insight voor de Japanse markt. Of de elektrische SUV ook naar Europa komt, is nog niet bekend.

Conclusie

Honda moet veel specificaties nog prijsgeven, maar het feit dat-ie onder een andere naam al twee jaar door China rijdt, doet vermoeden dat de vierde generatie Honda Insight de autowereld niet zo op zijn kop gaat zetten als het oer-model.

Maar we houden een slag om de arm, want de auto op de foto's heeft twee laadkleppen: voor en achter. Zit Honda soms te broeden op een geniale EV-uitvinding?