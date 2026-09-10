Dit Japanse kwaliteitsmerk buigt voor goedkope Chinese onderdelen

Nieuws

Honda wil tot 2030 miljarden besparen om de concurrentie met vooral Chinese autofabrikanten beter aan te kunnen. Het merk dat bekend staat om zijn torenhoge kwaliteitseisen, zet daarbij opvallend genoeg juist in op goedkopere Chinese onderdelen.

Honda wil miljarden besparen en meer Chinese onderdelen gebruiken

Honda gaat de komende jaren stevig in de kosten snijden. De Japanse autofabrikant wil tot 2030 omgerekend ruim 8 miljard euro besparen en vraagt zijn toeleveranciers om hun prijzen fors te verlagen. Opvallend daarbij is dat Honda nadrukkelijk kijkt naar Chinese onderdelenleveranciers.

Honda heeft zijn leveranciers volgens interne documenten en ingewijden opgedragen de kosten drastisch terug te brengen. Het merk mikt op een besparing van 1,5 biljoen yen, omgerekend zo’n 9,4 miljard dollar, tegen 2030. Vooral bij geperste en gesmede onderdelen, elektrische componenten en onderdelen voor softwaregedefinieerde auto's moeten de kosten omlaag. In die drie categorieën mikt Honda op een reductie van ongeveer 30 procent.

Chinese onderdelen moeten Honda goedkoper maken

Een opmerkelijk onderdeel van de strategie is het grotere gebruik van Chinese onderdelen. Honda moedigt zijn toeleveranciers aan om meer componenten uit China te betrekken als dat financieel voordeel oplevert. Ook moet meer gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde onderdelen van kleinere toeleveranciers.

Daarmee probeert Honda het kostenvoordeel van Chinese autofabrikanten deels te kopiëren. Merken als BYD zijn niet alleen actief met goedkope elektrische auto's, maar profiteren ook van een efficiënte toeleveringsketen en relatief lage productiekosten. Honda heeft daardoor moeite om zijn concurrentiepositie in belangrijke markten vast te houden.

Honda heeft zelf bevestigd dat het wereldwijd naar mogelijkheden zoekt om de kosten van ingekochte onderdelen te verlagen. In zijn bedrijfsstrategie noemt het merk expliciet het gebruik van gestandaardiseerde componenten en het benutten van de concurrentiekracht van bedrijven uit China en India.

Honda heeft haast

De kostenbesparingen komen niet uit de lucht vallen. Honda heeft zijn strategie de afgelopen maanden flink moeten aanpassen. Het bedrijf verwachtte eerder al miljardenverliezen als gevolg van zijn elektrische-autoplannen en heeft inmiddels verschillende geplande EV's geschrapt. Tegelijkertijd verschuift de aandacht weer nadrukkelijk naar hybrides.

Honda wil daarnaast de ontwikkeling van nieuwe modellen veel efficiënter maken. Onder de naam Triple Half wil het bedrijf de ontwikkelingskosten, ontwikkeltijd en hoeveelheid werk ten opzichte van 2025 uiteindelijk halveren. De productie-efficiëntie moet de komende vijf jaar met ongeveer 20 procent verbeteren.

Goedkoper produceren zonder Honda-gevoel te verliezen

Of Honda de ambitieuze besparingsdoelen daadwerkelijk haalt, is nog maar de vraag. Volgens een van de bronnen rond het bedrijf zijn de doelstellingen voor leveranciers 'extreem groot'. Tegelijkertijd heeft Honda weinig keus: de concurrentie vanuit China neemt snel toe, terwijl auto's steeds complexer en duurder worden om te ontwikkelen.

Voor Honda betekent dat een opvallende omslag. Het Japanse merk staat traditioneel bekend om zijn eigen technische standaarden en hoogwaardige onderdelen. Nu moet juist een grotere afhankelijkheid van gestandaardiseerde en Chinese componenten helpen om Honda-auto's weer concurrerend geprijsd te krijgen.

