Hyundai start gigantisch EV-offensief en Ioniq V steelt meteen de show

Hyundai presenteerde tijdens de Beijing Auto Show een opvallende nieuwe elektrische sedan: de Ioniq V. Het is de auto waarmee het Koreaanse merk zijn positie op de Chinese markt wil herstellen.

De Ioniq-naam komt ons natuurlijk bekend voor, maar de Ioniq V heeft niets te maken met de Ioniq 5 en Ioniq 6 die hier rondrijden. Het model staat volledig op zichzelf en is speciaal ontworpen voor en door China, waarbij Hyundai's eigen China Design Center verantwoordelijk was voor het uiterlijk.

Het resultaat is een wigvormige sedan die verdacht veel lijkt op de Honda 0 Saloon. Dat model heeft echter nooit het productiestadium gehaald, want Honda besloot het EV-roer om te gooien en de stekker eruit te trekken.

De Hyundai Ioniq V (links) en Honda 0 Saloon (rechts)

Van miljoenenmerk naar marge

Terug naar Hyundai. Dat de Koreanen zich zo focussen op de Chinese markt, is niet voor niets. Het merk was jarenlang een grote naam in China, met meer dan een miljoen verkopen in 2016. Sindsdien zijn de resultaten teruggelopen tot minder dan 170.000 auto's in 2025. De oorzaak is duidelijk: Hyundai bleef te lang vasthouden aan verbrandingsmotoren terwijl Chinese automobilisten massaal overstapten op elektrisch.

Hyundai Ioniq V specs en interieur

De Ioniq V is de eerste serieuze poging om dat tij te keren. Technisch kiest Hyundai voor een 800-volt platform en een actieradius van 602 kilometer volgens de Chinese meetmethode. Over het vermogen en de exacte accucapaciteit zwijgt Hyundai vooralsnog. Binnenin prijkt een enorm scherm van 27 inch met 4k-resolutie, een AI-assistent en geavanceerde rijhulpsystemen. Precies de ingrediënten waarvan Chinese EV-kopers tegenwoordig smakelijk smikkelen.

Vijfhonderdduizend Hyundai's

De ambities zijn groot. Hyundai wil de komende vijf jaar twintig nieuwe modellen introduceren in China en mikt op 500.000 verkopen per jaar. Samen met Chinese partner BAIC is al 1,1 miljard dollar geïnvesteerd. Of de Ioniq V ook buiten China beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Als Hyundai ons zou vragen of dit model naar Nederland moet komen, weten we het antwoord wel. Laat maar komen! Al is het maar omdat zijn vorm doet denken aan groot stuk jong belegen kaas.