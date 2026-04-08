Baas van Honda bezoekt China en keert terug met koffer vol zorgen

Honda en elektrische auto's: voorlopig is het geen klinkende combinatie. Terwijl Chinese automerken het ene na het andere elektrische model op de markt brengen, schrapt Honda twee EV's die al bijna af waren. De baas van Honda boekte uit wanhoop zelfs een ticket naar China om te kijken wat hij van de Chinezen kan leren.

Zoals veel Japanse merken, heeft ook Honda moeite om zijn weg te vinden in de elektrische wereld. Het schrapte onlangs twee van zijn eigen elektrische modellen, de 0 SUV en 0 Sedan. Het wrange is dat ze bijna klaar waren en eigenlijk rond deze tijd op de markt hadden moeten komen. Een verdienmodel vinden voor EV’s is voor veel merken nog altijd een lastige puzzel. In 2025 moest Honda zo’n 14,7 miljard euro afschrijven op zijn EV-projecten.

Honda verkopen in China

Hield het maar op bij de elektrische modellen. Maar ook de ‘gewone’ auto’s van Honda vinden met name in China niet meer zoveel kopers. De verkoop is daar in slechts een paar jaar tijd ingestort: van een piek van 1,62 miljoen auto’s in 2020 naar slechts 640.000 stuks in 2025.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Motor 1 meldt dat Honda slechts de helft van zijn productiecapaciteit benut, terwijl 70 tot 80 procent in de auto-industrie doorgaans nodig is om winst te maken. Ooit waren Japanse merken de schrik van de Europese auto-industrie, met hun betrouwbare en technisch superieure modellen. Maar tegenwoordig staan merken uit Europa én Japan beteuterd te kijken hoe China hen in rap tempo inhaalt.

Topman Honda naar China

Met name bij de de ontwikkelingstijd van auto’s hebben Europese en Japanse merken het nakijken. Chinese fabrikanten hebben in twee jaar een model in de showroom staan, bij ons is vier jaar gebruikelijk. De baas van Honda, Toshihiro Mibe, ging zelf in China kijken hoe ze dat toch voor elkaar krijgen. Hij gluurde niet alleen bij de autofabrikanten zelf, maar stak ook zijn licht op bij de toeleveranciers. Mibe kwam terug met extra grijze haren en koffer vol zorgen, want Nikkei Asia tekende uit zijn mond op: “Hiertegen hebben we geen enkele kans.”

Vervolgens riep Mibe niet de rayonhoofden, maar wel zijn toeleveranciers bijeen, en zei hij dat ze sneller moeten werken om een nieuw model te kunnen ontwikkelen.

Ook Ford is bang

Honda is niet het eerste automerk waarbij de baas geschokt terugkeerde van een werkbezoek aan China. Ook andere CEO’s keerden al gedesillusioneerd terug uit het land. Jim Farley, de CEO van Ford, was niet weg te slaan uit zijn Xiaomi SU7. Deze Chinese EV beviel de Amerikaan zo goed dat hij hem nooit meer kwijt wilde. Na zijn bezoek aan China zei hij: "Als het zo doorgaat, kunnen de traditionele automerken wel inpakken."

De grootste frustratie van Westerse automerken is dat China auto’s ontwikkelt en bouwt in een tempo en tegen kosten die de rest van de industrie niet kan evenaren. Een manier om te overleven kan zijn om de schroom te overwinnen en samenwerkingen met Chinese merken aan te gaan. Deze concrete plannen heeft Honda nog niet.