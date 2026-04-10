Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 15 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mercedes tegen de stroom in gaat, maar ze het bij Honda even niet meer lijken te weten. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Meer cilinders, minder uitstoot

Een nieuwe auto die niet minder, maar meer cilinders krijgt. En dan ook nog eens zuiniger wordt. Het lijkt een utopie, maar Mercedes flikt het toch. Maar hoe dan?

+ Top – Plek voor de handbak?

Als handbak-rijder ben ik er groot voorstander van dat ze zo lang mogelijk blijven bestaan. Al wordt dat in deze tijd steeds moeilijker. BMW geeft (nog) niet op en blijft geloven in de handgeschakelde versnelling.

+ Top – Laat maar komen die Mazda's

Mazda blijft een leuk merk, en de kleine modellen van de Japanners zijn prettige autootjes. Daarom juichen we nieuwe generaties van zowel de Mazda 2 als de CX-3 toe.

Hunker je naar meer autonieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

- Flop – Honda weet het even niet meer

Honda heeft het moeilijk met de transitie naar elektrisch rijden, en de CEO van het merk boekte dan ook een ticket naar China om te kijken hoe zij het voor elkaar krijgen. Hij kwam echter niet bepaald vrolijk of geïnspireerd terug ...

- Flop – BYD verliest van grote rivaal ...

BYD en Tesla zitten al een aantal jaar in een strijd om wie de grootste EV-bouwer ter wereld is. De Chinezen hadden de kroon eindelijk gepakt, maar lijken die nu alweer kwijt te zijn.

- Flop – ... Al gaat het bij hen ook niet vlekkeloos

Maar bij Tesla gaat het de laatste jaren ook zeker niet vlekkeloos. Dit jaar iets beter, maar nog altijd niet naar wens. Maar hoe zit dat in Nederland?