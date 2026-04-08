De handbak lijkt ten dode opgeschreven, maar BMW probeert 'm nog één keer te redden

BMW blijft zoeken naar manieren om de handgeschakelde versnellingsbak in leven te houden. Ondanks alle technische en financiële obstakels is het einde nog niet definitief in zicht.



Hoewel een handbak technisch gezien steeds minder logisch is, lijkt BMW er toch niet klaar mee. Dat vertelt BMW M-baas Sylvia Neubauer in gesprek met het Duitse Automobilwoche. Volgens haar werken ingenieurs achter de schermen aan een oplossing om de handbak en het koppelingspedaal te behouden, zelfs nu motoren steeds krachtiger worden.

Minder koppel als oplossing

Een mogelijke oplossing ligt voor de hand, namelijk het beperken van het maximale koppel. Dat gebeurt nu al in sommige gevallen, zoals bij de BMW M2, waarbij de handgeschakelde versie minder newtonmeters levert dan de automaat. Op die manier blijft de techniek betrouwbaar, al gaat dat wel ten koste van prestaties.

Toekomst blijft onzeker

De toekomst van de handbak staat echter onder druk. Niet alleen vanwege de lagere vraag, maar ook door strengere emissieregels en hogere ontwikkelingskosten. Handgeschakelde versnellingsbakken zijn over het algemeen minder efficiënt dan moderne automaten, waardoor ze ongunstiger uitpakken voor de CO2-cijfers van fabrikanten. En dat is in Europa een steeds zwaarder wegend bezwaar.

Aanbod wordt kleiner

Intussen krimpt het aanbod van handgeschakelde BMW’s gestaag. De Z4 M40i verdwijnt, waardoor alleen de M2 en M4 nog met handbak leverbaar zijn. Die modellen blijven waarschijnlijk nog enkele jaren te koop, maar daarna lijkt het doek toch echt vallen.

Laatste kans voor puristen

Voor liefhebbers van zelf schakelen breekt daarmee een beslissende periode aan. BMW lijkt de handbak nog één keer te willen redden, maar de realiteit van regelgeving, kosten en techniek maakt het een lastige strijd. Wie er nog één wil, moet waarschijnlijk niet al te lang meer wachten.

Door alle veranderingen in de autowereld wordt de handgeschakelde transmissie steeds meer voor liefhebbers die autorijden zo puur mogelijk willen houden. Tegelijkertijd is het een nicheproduct geworden waar weinig geld aan te verdienen valt, en juist daarom lijkt verdwijnen op termijn onvermijdelijk. Voor de fervente aanhangers van de handbak is te hopen dat da moment nog even op zich laat wachten.