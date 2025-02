Zo schrikbarend weinig sportwagens kun je nog met een handbak kopen

Nieuws

De automaat is populair. Ook sportwagens hebben vaak 2 pedalen. Maar de volgende sportwagens kun je nog wel met een handbak kopen. Al zijn het er niet veel meer.

Wat vinden wij een sportauto? Het moet in ieder geval een coupé of cabriolet zijn. En niet smokkelen met een 4-deurs coupé, zoals de Mercedes CLA Coupé. Die heeft als CLA 45 weliswaar 421 pk, toch tellen wij hem niet mee. En ook de Audi RS6 kan het shaken. Had-ie maar geen stationwagon moeten worden. Maar beide auto's zijn sowieso uitgerust met een automaat.

De Volkswagen Golf GTI dan? Haha, laat ons niet lachen. Als die nog als 3-deurs leverbaar was geweest, hadden we met de hand over ons hart gestreken, maar een 5-deurs hatchback? No way. Maar ook de Golf GTI heeft al een tijdje geen golfballetje meer op de versnellingspook.

We gaan voor maximaal 3 portieren (waaronder de achterklep) en minimaal 300 pk. Een beetje EV levert tegenwoordig immers al meer. Wat houden we dan over?

1 - Toyota GR Supra

De Toyota GR Supra heeft in veel gevallen een 8-trapsautomaat. Maar sommige klanten wilden per se een handbak. Toyota luisterde en gaf hier in het voorjaar van 2022 gehoor aan. De handmatig te bedienen 6-bak werd volledig nieuw ontwikkeld en is lichter dan de automaat. Hij is altijd gekoppeld aan de 340 pk sterke zes-in-lijn, de enige juiste motor voor de GR Supra. Prijzen beginnen bij 107.395 euro.

2 - Porsche 911

De Carrera T van de Porsche 911 is als enige variant uitgerust met een handgeschakelde 6-bak. Met een korte versnellingspook, versierd met walnoothout. Staat mooi, voelt vast lekker. Voor de 394 pk sterke Carrera T moet je wel diep in de buidel tasten, hij is er vanaf 208.800 euro. De cabriolet is met 226.700 euro nog duurder. Maar de nieuwe 911 GT3 spant de kroon. Standaard met een 7-traps PDK, maar Porsche rust hem zonder meerprijs graag uit met een handbak. Moet je eerst wel 318.800 euro neerleggen voor de auto.

Als er een sportauto met handbak bijkomt, is dat groot nieuws en lees je dat geheid in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

3 - Lotus Emira

Het van oorsprong Britse Lotus is in Chinese handen gevallen en behoort nu tot de Geely-groep die ook Volvo heeft ingelijfd. Op zich goed nieuws, want Geely heeft diepe zakken en Lotus niet. Dus zijn er inmiddels nieuwe modellen op de markt gebracht, zoals de elektrische Lotus Eletre. Ja, een elektrische Lotus. Dat betekent een automaat. Voor een handbak moet je bij de Lotus Emira zijn, het enige model dat nog op benzine loopt. De V6 levert 405 pk.

4 - Ford Mustang

Bij Ford vind je ook nog een sportwagen met handbak, namelijk de Ford Mustang. Niet de Mustang Mach-E, want die is elektrisch. Je moet bij de Mustang GT of Dark Horse zijn, beide als 5.0 V8 met handgeschakelde 6-bak. Met de 10-trapsautomaat knal je sneller van 0 naar 100 km/h, maar boeien: in die tijd kun je net één keer met je ogen knipperen. De V8 levert minimaal 446 pk en is leverbaar vanaf 137.400 euro.

5 - BMW M4

BMW roept al jaren dat het rijden geweldig maakt. Dan mag een handbak niet ontbreken. En dat doet-ie bij de BMW 4-serie ook niet. Beetje jammer voor je portemonnee is dat je hiervoor wel de M4 Coupé van bijna 148.000 euro moet hebben; de zwakkere versies zijn uitgerust met een Steptronic-automaat. Met 480 pk zit je in 4,2 seconden op de 100 km/h.

6 - BMW M2

De BMW 2-serie Coupé zit in exact hetzelfde schuitje als de 4-serie. De 'betaalbare' uitvoeringen zijn allemaal enkel verkrijgbaar met een automatische transmissie. Je moet bij de M2 Coupé zijn, als je per se een handbak wilt. Dan krijg je wel een geweldige sportcoupé met 480 pk, evenveel als de M4. Wel kost deze uitvoering bijna 130 mille.

7 - BMW Z4

We blijven bij BMW, en wel voor de bekende cabrio van het merk: de BMW Z4. Die is verkrijgbaar in drie motoriseringen, die bij lancering allen waren gekoppeld aan een 8-traps Steptronic-automaat. Bij BMW gebeurde echter hetzelfde als bij de technisch verwante Toyota GR Supra: klanten smeekten om een handbak. En die kwam er ook: de Z4 M40i - de topuitvoering van het model met 340 pk - is vanaf 2024 ook verkrijgbaar met drie pedalen. Daar vraagt BMW geen geld voor, maar de basisprijs is al indrukwekkend genoeg. Dat wordt dan 98.459 euro alstublieft.

Dan zijn we er wel. Nou, bijna dan. Ook bij Donkervoort en Morgan vind je nog handbakken, maar die zijn zo spartaans dat we ze niet in ons rijtje gezet hebben.