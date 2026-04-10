Hoe Mercedes een auto zuiniger maakt door ’m méér cilinders te geven

Door Shane Jebbink
Mercedes grijpt de facelift van de Mercedes AMG-SL, die rond 2027 wordt verwacht, aan voor een opmerkelijke wijziging. De instapper krijgt namelijk geen viercilinder meer, maar juist een zescilinder.

Opvallend genoeg moeten de extra cilinders zorgen voor een lager verbruik.

Viercilinder voldoet niet aan Euro 7-norm

De huidige SL 43 gebruikt een krachtige viercilinder met 421 pk, maar die benzinemotor voldoet straks niet meer aan de strengere Euro 7-emissienormen. Aanpassen kan wel, maar dat zou complex en kostbaar worden. Daarom kiest Mercedes voor een andere, modernere motor.

Zescilinder met hulp van elektrokracht

In dit geval is de 'modernere motor' geen geblazen driecilinder, Mercedes kiest voor een 3,0-liter zes-in-lijn, gekoppeld aan een mild hybride systeem. De geïntegreerde startmotorgenerator helpt bij accelereren en wint energie terug bij het afremmen. Daardoor hoeft de verbrandingsmotor minder hard te werken. De zes-in-lijn draait rustiger en efficiënter dan de hoogbelaste viercilinder. Het vermogen van de nieuwe instapper stijgt van 421 pk naar 449 pk.

Ook andere techniek gaat mee

De vernieuwde SL krijgt niet alleen een nieuwe basismotor, maar ook standaard vierwielaandrijving en een nieuw softwaresysteem dat infotainment, assistentiesystemen en aandrijving aanstuurt. Ook de V8-versies worden aangepast, zodat ze aan de nieuwe uitstootregels voldoen en tegelijk krachtiger worden: de SL 55 gaat van 469 naar 537 pk, terwijl de SL 63 stijgt van 577 naar circa 650 pk.

Facelift met subtiele aanpassingen

Visueel verandert er hoogstwaarschijnlijk weinig, met aangepaste voor- en achterbumpers en nieuwe lichtsignaturen (lees: de koplampen en achterlichten zien er iets anders uit). Ook op het interieur en de techniek worden bijgepunt, met updates voor het infotainment, de assistentiesystemen en de connectiviteit.

Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

