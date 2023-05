Auto's als de BMW M8 Cabrio Competition en de Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ worden steeds zeldzamer op ons testcircuit. Zullen we een keer ons hart laten spreken, of richten we ons toch maar op verstandelijke zaken?

De BMW M8 Cabrio Competition en de Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ zijn niet bedoeld om emotieloos mee van A naar B te rijden. Aangedreven door een hightech multicilinder benzinemotor, trakteren ze je op een eruptie van newtonmeters en een motorgeluid dat thuishoort in het Concertgebouw.



Zodra je achter het stuur stapt, doet de bestemming er niet meer toe, want je bent immers toch al gearriveerd. Deze auto's zijn de klassiekers van de toekomst. Mercedes-Benz is de koper van traditierijke liefhebbersauto's niet uit het oog verloren. zich ondanks alle EQ-modellen die het de laatste jaren introduceerde. Goed, je kunt de nieuwe SL Roadster tegenwoordig met een relatief zuinige viercilinder bestellen, maar voor je periodieke adrenalinekick is er gelukkig nog altijd de vierliter V8 met twee turbo's.

In de AMG SL 63 4Matic+ is de motor zelfs goed voor een vermogen van 585 pk en een koppel van 800 Nm. Voor een vergelijkende test is de BMW 8-serie Cabrio dan ook de aangewezen tegenkandidaat, ook al verscheen dit model alweer vier jaar geleden op de markt. Wanneer je de auto bestelt met het Competition-pakket, levert de twinturbo-V8 van de M8 Cabrio zelfs 625 pk.

In auto's als de Mercedes SL is comfort ook belangrijk

Ook al stuurt de nieuwe Mercedes SL veel scherper dan zijn voorganger en ligt hij veel steviger op de weg, het is een bijzonder comfortabele reisauto. Tot op zeer hoge snelheid worden oneffenheden in het wegdek op sublieme wijze door de stalen schroefveren verwerkt. Maar ook onder stedelijke omstandigheden, waar tramrails, putdeksels, vorstschade en verkeersdrempels het verloop van het asfalt bepalen, is het onderstel van de SL uitstekend berekend op zijn taken.



Ook de BMW M8 gooit in de stad hoge ogen, al merk je dat de basisafstemming van zijn onderstel sportiever is. De carbon kuipstoelen (à 6406 euro) van de kanariegele Cabrio die we hier testen, houden je echter stevig op je plaats. Ze bieden een geweldig zitcomfort, ook voor lange ritten. De geventileerde multicontourstoelen van de Mercedes, die leverbaar zijn als onderdeel van het Premium Plus-pakket (à 3993 euro), passen de mate van zijdelingse ondersteuning actief af op de bochtsnelheid. Opvallend: de Mercedes produceert veel meer rijgeluiden dan de BMW.



Motor Mercedes-AMG SL 63



Zodra de 4,0-liter V8-motor van AMG tot leven wordt gewekt, lopen de koude en warme rillingen over je rug. Vanuit de twee dubbelloops uitlaten nestelt zich een diepe bas tussen je oren, terwijl de motor zichzelf de rust niet lijkt te gunnen om terug te zakken naar stationair toerental. We belonen zijn ongeduld en vloeren het gaspedaal. In 3,6 seconden passeer je de 100, na 11,5 tellen ben je de 200 al voorbij. Hoewel de negentraps automaat niet altijd even trefzeker van versnelling wisselt en de turbo's aarzelend hun druk opbouwen, levert de AMG SL 63 4Matic+ sensationele prestaties. Zijn topsnelheid is 315 km/h.



Als we vervolgens overstappen in de BMW M8, worden we onthaald door een nagenoeg trillingvrij draaiende V8. Misschien maakt hij daardoor een beetje een klinische indruk, maar dat kan de pret niet drukken. Wanneer we de V8 op de proef stellen, reageert hij als een volbloed racemotor - en zo klinkt hij ook. Dankzij de volmaakte achttraps automaat, zit de 2000 kilo wegende M8 Cabrio in slechts 3,2 tellen op 100 km/h - nóg sneller dan de SL!



Standaard is de BMW M8 begrensd op 250 km/h, maar als je bereid bent een meerprijs van 2795 euro te betalen, willen ze bij BMW de lat met alle plezier naar 305 km/h tillen. Voor het geld krijg je zelfs een leerzame rijtraining erbij.

