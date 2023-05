Natuurlijk kun je met de BMW M8 cabrio en Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ eindeloos flaneren tijdens zwoele zomeravonden. Maar wij zoeken liever een circuit op. Een zomerse cabrio-test met 600 pk!



De Mercedes-AMG GT is dood, lang leve de SL



De nieuwe Mercedes SL heeft een bijzonder uitgewogen onderstel. Ondanks zijn gewicht van ruim 1900 kilo en uitstekende veercomfort, gedraagt de roadster zich op ons testcircuit als een volleerde sportwagen. De Michelin-banden gaan hoge bochtsnelheden niet uit de weg, op de grens blijft de SL heel voorspelbaar het ingestuurde spoor vasthouden.



Zodra de bocht zich weer opent en je gaat vol op het gas, voel je hoe de achterkant lichtjes uit wil breken. De besturing? Die is uiterst nauwkeurig, voldoende direct en communicatief genoeg. De Mercedes beschikt standaard over vierwielbesturing. Daarop gelet is de draaicirkel van 12,2 meter niet indrukwekkend. De carbonkeramische remmen - een optie van dik 9000 euro - weten evenmin te overtuigen. Weliswaar is een remweg van 34 meter geen slecht resultaat, maar de doseerbaarheid van het rempedaal laat veel te wensen over.

Mercedes is sneller dan BMW



Op de geklokte ronde komt de Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ zeven tienden van een seconde eerder over de finishlijn dan de BMW M8 Cabrio Competition. Maar dat maakt van de BMW M8 nog geen tweede garnituur. Hij ligt uiterst stabiel op de weg en met alle elektronische hulpsystemen uitgeschakeld, laat de auto zich nog steeds heel gemakkelijk beheersen. Een beetje extra gas en er wordt een prachtige drift ingeleid, die dankzij de scherpe besturing met twee vingers in de neus kan worden vastgehouden.



Wel krijgt de M8 eerder last van onderstuur dan de SL. Daarnaast moet je het stuur iets verder indraaien om de bocht te ronden, en is de terugkoppeling minder volledig dan in de Mercedes. De carbonkeramische schijven (10.036 euro) laten zich in de BMW geweldig doseren. Een remweg van 32,6 meter is simpelweg een topprestatie. Waardoor de BMW na het optellen van alle punten op het circuit alsnog een voorsprong op de Mercedes pakt.

Verrassend: de SL is minder comfortabel



Door naar de openbare weg. Ook al stuurt de nieuwe Mercedes SL veel scherper dan zijn voorganger en ligt hij veel steviger op de weg, het is een bijzonder comfortabele reisauto. Tot op zeer hoge snelheid worden oneffenheden in het wegdek op sublieme wijze door de stalen schroefveren verwerkt. Maar ook onder stedelijke omstandigheden, waar tramrails, putdeksels, vorstschade en verkeersdrempels het verloop van het asfalt bepalen, is het onderstel van de SL uitstekend berekend op zijn taken.

Ook de BMW M8 gooit in de stad hoge ogen, al merk je dat de basisafstemming van zijn onderstel veel nadrukkelijker op sportiviteit is gericht. De auto is de hele tijd in beweging. De carbon kuipstoelen (à 6406 euro) van de kanariegele Cabrio die we hier testen, houden je echter stevig op je plaats. Ze bieden een geweldig zitcomfort, ook voor lange ritten. De geventileerde multicontourstoelen van de Mercedes, die leverbaar zijn als onderdeel van het Premium Plus-pakket (à 3993 euro), passen de mate van zijdelingse ondersteuning actief af op de bochtsnelheid.



Opvallend: de Mercedes produceert veel meer rijgeluiden dan de BMW. En daardoor doet de M8 het ook op comfortgebied beter.



De volledige test, inclusief alle meetgegevens en de einduitslag, staat in Auto Review 5/2023.