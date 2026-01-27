Review: waarom de nieuwe Honda Civic een verplettende indruk maakt

Tests

De gefacelifte Honda Civic - inmiddels al de elfde generatie - weet onverwacht een gevoelige snaar te raken. Zelden maakte een middenklasser zoveel indruk. Hoe is dat te verklaren?

Wat valt op aan de Honda Civic facelift?

De Civic is wat Duitsers zo mooi een Dauerbrenner noemen; hij bestaat al sinds 1972 en sindsdien passeerden er liefst elf generaties de revue. Al die jaren werden wereldwijd al 27 miljoen Civics gebouwd. Het huidige model werd geïntroduceerd in 2021. Niet dat de obligate facelift veel om het lijf heeft; technisch veranderde er niets.

Het uiterlijk kreeg wél een bescheiden update, waarbij Honda omzichtig te werk ging. De wijzigingen zitten vooral in de nieuwe bumper zonder mistlampen. Die zijn overbodig geworden, omdat hun functie is overgenomen door krachtigere led-koplampen. Ook de grille werd licht aangepast. Verder is de Civic te koop met een nieuwe kleur blauw (Seabed Blue) en andere lichtmetalen wielen, de gebruikelijke ingrediënten van een facelift. Aan de achterkant bleef alles hetzelfde.

Verder werd de Civic weer een stuk betaalbaarder (zie vraag 4), en dat heeft een opmerkelijke reden.

Wat is goed aan de gefacelifte Honda Civic?

De Civic heeft hybride-techniek, maar met een bijzondere Honda-interpretatie. Niet de viercilinder benzinemotor, maar de 184 pk sterke elektromotor drijft vrijwel altijd de wielen aan. Die wordt gevoed door een kleine lithium-ion accu, die op zijn beurt weer wordt opgeladen door de 141 pk sterke benzinemotor. Die viercilinder werkt volgens het zuinige Atkinson-principe en fungeert meestal als generator. Alleen bij een constante hoge snelheid, bijvoorbeeld op de snelweg, drijft de benzinemotor rechtstreeks de voorwielen aan.

Je hoeft Honda niet te vertellen hoe je een fijn sturende auto moet ontwikkelen. Het is even geleden dat we zo onder de indruk waren van de rijeigenschappen van een nieuwe auto, en we er zoveel plezier aan beleefden. Alles klopt aan de Civic: de directe besturing, het sportief maar niet oncomfortabel afgestemde onderstel, de hele rijbeleving eigenlijk. Je merkt nauwelijks hoe de elektromotor en de benzinemotor van rol wisselen. Ook het geluid van de wind en de banden dringt bijna niet door tot je oren.

Het fraaie samenspel tussen de twee motoren missen hun uitwerking niet op de prestaties. Er is altijd voldoende kracht voorhanden; of-ie nu elektrisch of door benzine wordt opgewekt. Op bochtige wegen kun je je uitleven; dankzij het direct beschikbare koppel van de elektromotor voelt de Civic aan als een sportwagen. Het lijkt verdorie wel een Type R. Ook vanuit stilstand komt de Civic snel van zijn plaats. Het aardige is dat je zelfs met een sportieve rijstijl keurige verbruikscijfers kunt halen; officieel haalt de Civic precies 1 op 20, wij komen tot 1 op 16,9 (5,9 l/100 km).

Wat zijn de minpunten van de Honda Civic?

Meestal ergeren we ons aan de piepjes die klinken als je de maximumsnelheid overschrijdt. Maar de drie beschaafde piepjes die klinken als je de maximumsnelheid overschrijdt, zijn niet hinderlijk. Hoewel je ze kunt uitschakelen, hebben we die behoefte niet eens. Waar Honda wel eens een kritische blik op moet werpen, is de adaptieve cruisecontrol. Hij lijkt telkens te 'schrikken' van onverwachte situaties en gaat abrupt op de rem, zelfs als de afstand tot de voorligger nog groot is.

Ook de zitpositie voor alle passagiers kan beter. Dat geldt niet voor de hoofdruimte; die valt mee, ondanks de aflopende daklijn. Het is vooral de beenruimte die beter kan, je zit met opgetrokken knieën omdat het batterijpakket onder de vloer ligt. Voor mensen langer dan 1,80 meter is dat na een uur geen pretje meer. Ook de zitpositie van de bijrijder kan beter, want zijn stoel is niet in hoogte verstelbaar.

Waarom werd de Honda Civic plotseling goedkoper en wat is zijn prijs?

Ons fijne ervaringen met de Civic staan haaks op zijn populariteit, want de verkoopcijfers zijn bedroevend. Slechts 107 werden er vorig jaar op kenteken gezet. De Honda-importeur heeft een simpele verklaring: Europa is voor de Japanners geen belangrijke markt. Als de wereldwijde vraag naar Civics groter is dan het aanbod, wat recent het geval was, staat ons continent achteraan. Er waren lange tijd simpelweg te weinig Civics beschikbaar voor Europa, met lange levertijden (oplopend tot meer dan een jaar) tot gevolg.

Dat euvel is verholpen en bovendien werd de prijs verlaagd. Met zijn basisprijs van 38.550 euro is de vernieuwde Civic stukken betaalbaarder dan het oude model; daarvoor betaalde je ruim 43.000 euro. De Civic loopt nu weer in de pas met de Volkswagen Golf, die een vanafprijs heeft van 37.990 euro. Wij rijden de duurste versie (Advance), die 44.250 euro kost.

Wat vind ikzelf Honda Civic (facelift) 2026?

Het is lang geleden dat een 'gewone' testauto zoveel indruk maakte. Honda heeft de Civic geweldige rijeigenschappen gegeven, tegelijk blijft het verbruik dankzij de slimme hybridetechniek binnen de perken. Ook de prijs is verlaagd. We gunnen iedereen die het kan betalen een nieuwe Civic …