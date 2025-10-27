Review: waarom de nieuwe Honda Prelude een van de leukste auto's van 2025 is

Tests

Met de nieuwe Prelude brengt Honda onbedoeld een ode aan het klassieke Nederlandse tv-duo Bassie en Adriaan. De gebroeders Van Toor reden ooit Honda Prelude. En wat blijkt: de gloednieuwe Prelude weet lolbroekerij en acrobatie tot een gave eenheid te smeden.

Wat valt op aan de Honda Prelude (2025)?

In de eerste plaats is het bijzonder dat de Honda Prelude een echte, traditionele coupé is. Dus geen slap aftreksel in de vorm van een crossover of SUV met een schuin aflopende achterruit zoals de Ford Capri of Skoda Enyaq Coupé. Verder heeft designer Yoshihisa Yanagimoto zich niet verloren in designdetails, zoals je zo vaak ziet bij andere Aziatische merken.

De Prelude valt je dus niet lastig met overbodige vouwen, hoeken, spoilers en luchthappers. Een paar subtiele blauwe accenten onder de bumpers zijn de enige frivoliteiten die Yanagimoto zich heeft gepermitteerd.

Het strakke, cleane ontwerp is helemaal in lijn met dat van zijn voorgangers, waarvan de laatste bijna 25 jaar geleden uit productie ging. Inclusief de lange overhang aan de voorkant. Aan de andere kant heeft de nieuwe Prelude geen klein kofferklepje, maar een praktische derde deur. Ook heeft de Honda Prelude wel iets weg van de Accord Coupé uit de nineties waarmee wij een paar jaar gelden op pad waren (zie artikel hieronder).

Volgens Honda's eigen zeggen is het ontwerp geïnspireerd op een zweefvliegtuig. Meestal nemen we dat soort marketingpraatjes met een korrel zout, maar dit keer zien we er wel iets in. Rank en slank, zonder onnodige opsmuk.

Alleen heeft een zweefvliegtuig natuurlijk geen motor, terwijl de Prelude er liefst twee heeft. Een elektromotor én een tweeliter benzinemotor die werkt volgens het zuinige Atkinson-principe. Samen zorgen ze voor een vermogen van 184 pk en een koppel van 315 Nm.

Honda noemt zijn hybride-systeem, dat ook in de Civic wordt gebruikt, e:HEV. Een simpele benaming voor een complex systeem, waarbij i-MMD-elektronica (intelligent Multi Mode Drive) de verschillende rijmodi aanstuurt. In de EV-modus wordt de energie voor de elektromotor verzorgd door de accu en staat de verbrandingsmotor stil.

Dan is er een hybride-stand waarbij de door de benzinemotor aangedreven dynamo rechtstreeks de elektromotor voedt, die op zijn beurt de voorwielen van kracht voorziet. Ten slotte is er de motormodus waarin de verbrandingsmotor via een directe overbrenging met de wielen is verbonden.



Een traditionele versnellingsbak ontbreekt, je hoeft niet bang te zijn voor een synthetische cvt-ervaring. De elektronica simuleert een achttraps automaat en als je de S+-knop op de middentunnel indrukt, lijkt het schakelgedrag zelfs verdacht op dat van een handgeschakelde transmissie.

Wat is goed aan de Honda Prelude (2025)?

Veel merken hebben in hun persinformatie vaak de mond vol over het rijplezier van hun nieuwste modellen. Een enkele uitzondering daargelaten, valt dat in de praktijk heel vaak tegen. Maar terugdenkend aan onze test van de Honda Civic Type R, waren we ten aanzien van de Prelude hoopvol gestemd. Temeer omdat de onderstellen grote overeenkomsten vertonen. Dat betekent dat ook de Prelude een multilink-ophanging heeft, gecombineerd met adaptieve schokdempers.

Het rijmodusmenu kent drie mogelijkheden. In het centrum van Nice en op de snelweg kozen we Comfort als voorgerecht, om vervolgens over te schakelen naar de GT-modus. Wanneer een bochtige route in bergachtig terrein nadert, is het tijd voor de Sport-stand.

De gas- en stuurrespons worden directer en het onderstel steviger. En doordat Honda de voorwielhoeken (caster en camber) anders heeft afgesteld dan bij de Civic, én de Prelude een kortere wielbasis heeft, duikt-ie nóg gretiger de bocht in.



Daarbij biedt de auto je een overdosis stuurgevoel, zodat hij je al snel heel veel vertrouwen geeft. Naarmate de bochtige route vordert, gaat het gaspedaal steeds verder richting tapijt.

We begonnen nog als een sprinter van de NS; vlot, maar met af en toe vertraging, om vijf minuten later te knallen als de Franse TGV. De Prelude heeft veel grip en spoort als een malle. Pas als je het heel bont maakt, hoor je af en toe wat gekreun van het geplaagde 19-inch rubber. Gelukkig zijn de remmen van specialist Brembo uitstekend te doseren en merken we niks van remmenmoeheid door oververhitting.

Van tevoren waren we nog wat sceptisch over de manier waarop de elektronica een versnellingsbak moet simuleren. Maar al snel waren we onder de indruk van de acteerprestaties van de complexe techniek. Sterker nog, we zouden graag een vette dikke Oscar uitdelen.

Want hoewel de verbrandingsmotor onder deze omstandigheden vooral dient als generator voor de accu's, houdt het toerental gelijke tred met de gasinput, en met de S+-functie lijkt het alsof er een handbak heel hard aan het werk is, inclusief tussengas bij terugschakelen.

Je kunt er wel voor kiezen om zelf de schakelflippers ter hand te nemen, maar algauw neemt de techniek het weer van je over. En die doet dat zo overtuigend, dat je al snel denkt: laat maar zitten. Want of de weg nu omhoog of omlaag loopt, zelden krijg je het gevoel dat je het beter kunt dan de elektronica.

Een vermogen van 184 pk in een sportcoupé lijkt niet overbemeten. En kijk je naar de honderdsprint van de Prelude (8,2 s), dan is het inderdaad geen snelheidsmonster. Aan de andere kant is het koppel van 315 Nm dankzij de elektromotor wel onmiddellijk aanwezig. En rijdend op een bochtig traject, merk je dat de power van de Prelude het rijplezier zeker niet in de weg zit, wat dat betreft doet-ie denken aan z'n landgenoot, de Mazda MX-5.



Je zou door alle sportieve lol bijna vergeten dat de ingewikkelde hybride-aandrijflijn ook de efficiëntie moet dienen. Ook daarin is de Prelude geslaagd. Na een paar honderd kilometer boenderen in de bergen noteerden we een verbruik van 6,2 l/100 km. Oftewel 1 op 16,2 - gezien ons rijgedrag vinden we dat erg netjes.

Wat kan beter aan de Honda Prelude (2025)?

Bij een sportieve auto horen goede sportstoelen. Nou, die heeft de Prelude wat ons betreft niet echt. De zittingen zijn niet in lengte verstelbaar en de zijdelingse steun is niet geweldig. Bovendien zijn ze niet elektrisch verstelbaar, wat best zou mogen in dit segment. Zeker omdat je de hellingshoek van de leuning onhandig met een hendeltje moet instellen, in plaats van met een draaiwiel.

De lendensteun is niet verstelbaar, maar is van nature nogal opdringerig. Verder heeft Honda om ons onduidelijke redenen de zitting van de bijrijdersstoel ook van minder stevige vulling voorzien dan de bestuurdersstoel. Hierdoor zit de passagier het minst prettig wanneer de man of vrouw achter het stuur juist de grootste lol heeft: op bochtige trajecten.

Bij de hypermoderne aandrijftechniek steekt het infotainmentsysteem nogal schril af. Zowel de graphics als de bedieningsknoppen ogen ouderwets en het blijkt een hele zoektocht om de snelheidswaarshuwingspieper uit te zetten. En last but not least: de bagageruimte houdt ook niet over en heeft een forse tildrempel - maar goed, we hebben het hier over een coupé en niet over een stationwagon ...

Wat is de prijs van de Honda Prelude (2025) en wanneer komt-ie naar Nederland?

Tja, en dan het slecht nieuws. De Europese prijs van de Prelude bedraagt 56.764 euro, wat best fors is. Aan de andere kant zijn er maar weinig andere echte coupés te koop, om nog maar te zwijgen van auto's met een vergelijkbaar rijplezier. De enige die bij ons opkomt, is de BMW 220i Coupé. Die heeft eveneens 184 pk en kost ruim 61.000 euro.

Anders dan veel andere merken, bezorgt Honda de potentiële Prelude-koper geen keuzestress als het op uitrustingsniveau aankomt. Er komt slechts één uitvoering, voorzien van een zeer compleet assortiment aan moderne veiligheidssystemen. Voor het exterieur kun je kiezen uit knalblauw (meerprijs 950 euro), wit, zwart of donkergrijs metallic. Aan de binnenkant kun je bij de witte of blauwe Prelude kiezen uit wit met donkerblauwe bekleding (250 euro extra) of standaard donkergrijs, in beide gevallen afgezet met witte en blauwe stiksels.

Mocht je nog een paar euro's tekortkomen om het aanschafbedrag voor de Prelude op te hoesten, dan is het goed om te weten dat-ie pas in het voorjaar van 2026 geleverd wordt. Je kunt dus nog even doorsparen ...

Wat vind ikzelf van de Honda Prelude (2025)?

Op de snelweg rijdt de Prelude braaf, stil en comfortabel, op bochtige trajecten is-ie lenig als een acrobaat en tekent-ie een continue glimlach op je gezicht. Ouderwetse Bassie- en Adriaan-lol, zoals nog maar weinig moderne auto's die bieden. En toch word je door je plaatselijke tankstation niet onmiddellijk verkozen tot Klant van het Jaar.

Combineer die eigenschappen met het traditionele coupé-uiterlijk, en je hebt een van de leukste auto's van 2025. Vind ik, tenminste. En gelukkig zijn mijn kinderen al de deur uit, zodat ik over het minuscule achterbankje maar zelden klachten zal krijgen. Kortom, een zeer geslaagde comeback!