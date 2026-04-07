Zo werd de allereerste Honda Civic uit 1972 de redder van Honda

Nieuws

Wat rijdt de Honda Civic toch heerlijk. Het is niet de eerste generatie die indruk maakt. Dat deed de allereerste Civic al, toen-ie in 1972 werd geïntroduceerd. Al had het destijds weinig gescheeld of Honda was gestopt met auto's bouwen.

De allereerste Civic

1. De eerste Honda Civic uit 1972 woog minder dan 700 kilo, lichter dan veel moderne stadsauto’s. Enkele jaren later kwam-ie ook naar Nederland.

2. De Civic kwam tot stand via een ontwerpwedstrijd tussen twee designteams. Tot dan toe werden de Honda's door één man getekend: Soichiro Honda.

3. Honda bouwde pas acht jaar auto's en was niet succesvol. Het merk overwoog zelfs om te stoppen met personenauto's.

De techniek achter de Civic

4. Met de CVCC-motor (zonder katalysator, zowel geschikt voor loodhoudende als loodvrije benzine) wist Honda al in de jaren 70 aan strenge Amerikaanse emissie-eisen te voldoen.

5. De Civic was een van de eerste compacte Japanse auto's met voorwielaandrijving. De hatchback was er eerder dan de sedan en is nog altijd dé carrosserievorm.

6. Met de introductie van VTEC eind jaren 80 veranderde Honda het beeld van turboloze benzinemotoren. Ze waren zuinig bij lage toerentallen, maar fel en krachtig bij hoge toeren.

7. In 2001 verscheen de vierdeurs Civic Hybrid, ruim voordat hybrides gemeengoed werden.

Verschillende varianten

8. Ken je de Civic Shuttle uit de jaren 80 nog? Je zou hem nu typeren als crossover, met zijn hoge dak. De zijramen achter waren huge.

9. Tal van afgeleiden verschenen nog, zoals de beroemde CRX en - pas in 2014 - een stationwagon.





De Civic uit de jaren 90 groeide uit tot een wereldwijd tuning-icoon dankzij zijn eenvoudige techniek en zijn ordi - eh - sportieve uiterlijk.

10. De achtste generatie Civic (2005) kreeg een futuristisch, 'dubbel' dashboard en werd al snel ‘Spaceship Civic’ genoemd.

11. Ook in films en series duikt de Civic op, zoals True Blood en The Fast and the Furious.

12. Sinds de tiende generatie (2017) kiest Honda voor een rustiger en volwassener Civic-design.

13. We zijn inmiddels toe aan de elfde generatie. Wereldwijd zijn er meer dan 27 miljoen Civics verkocht.

Civic Type R

14. De allereerste Civic Type R uit 1997 was uitsluitend voor Japan bedoeld en had een atmosferische motor met 185 pk.

15. Elke Civic Type R die ooit is geleverd heeft een handgeschakelde versnellingsbak, zonder uitzondering.

16. De Civic Type R vestigde meerdere keren het ronderecord voor voorwielaangedreven auto’s op de Nürburgring.



17. In 2015 kreeg de Type R (inmiddels met 310 pk) een turbomotor. Deze versie had een enorme achtervleugel (de witte auto op de afbeelding hierboven)



18. Toe aan een Civic Type R? Dan moet je bereid zijn 94.135 euro te betalen. Het is nog het pre-facelift-model, de Type R is niet meer bij ons te koop.