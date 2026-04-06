TEST Honda Prelude (2026): hier zijn al die Formule 1-engineers van Honda naartoe!

Tests

Fernando Alonso klaagt steen en been over de rammelende Honda F1-motor achterin zijn Aston Martin. Waar zijn al die engineers toch heen die Max Verstappen jarenlang wereldkampioen maakten? De nieuwe Honda Prelude verklapt het antwoord.

Honda heeft een aardig CV met betrekking tot het bouwen van verbrandingsmotoren. Er zijn wat pareltjes van hoogtoerige atmosferische motoren uit Japan gekomen. Voorin de fameuze Honda CRX bijvoorbeeld en de Honda S2000.

En dan de V6 halverwege de NSX. Die werd uitvoerig getest door niemand minder dan Ayton Senna en wordt gezien als een van de leukste en best klinkende zescilinders ooit gebouwd. Honda gebruikte kennis van de motordivisie en paste die toe in hun auto’s. Hoge toeren, dubbele nokkenassen, variabele kleptiming … het zijn absoluut geen klungels daar in het land van de rijzende zon.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Waar zijn die F1-engineers?

Ergens halverwege het 2024 seizoen trok Honda de stekker uit het F1-project met Red Bull. Om ongeveer een jaar later te besluiten om toch door te gaan voor Aston Martin. Het kwaad was al geschied, de knappe koppen van Honda hadden de werkplaats al verlaten.

De nieuwe F1-motoren kampen met een groot probleem: ze rammelen het chassis uit. Dat gaat met zoveel geweld dat Lance Stroll en Fernando Alonso geen volle race kunnen rijden. Waar zijn de engineers van Honda heen die dat kunnen oplossen?

Hier zijn die Honda-engineers!

Wij hebben wel een vermoeden waarheen de motorbouwers van Honda verkast zijn: naar de Prelude-werkplaats. We reden een weekje met de nieuwe Prelude en jemig wat maakt Honda zijn reputatie op motorgebied waar in de nieuwste versie van zijn sportcoupé. Die wordt aangedreven door een bijzondere hybride aandrijflijn.

Een tweeliter benzinemotor met vier cilinders genereert stroom die rechtstreeks een elektrische motor voedt, die op zijn beurt de voorwielen laat draaien. Niet helemaal uniek, GM deed eerder al iets vergelijkbaars in de Chevrolet Volt en de Opel Ampera. En voor dieseltreinen, cruiseschepen en onderzeeboten is het zelfs oude vertrouwde techniek.

Maar de Japanners gebruiken technologie die bedoeld is om energie efficiënt te gebruiken en lineair kracht op te bouwen, en passen ‘m aan voor real life PlayStation-fun.

Fun coupé

Door de volledig elektrische aandrijving is bij het wegrijden gelijk alle power voorhanden. Je hoeft niet te wachten op toeren die opgebouwd moeten worden. Je schiet vooruit. In een normale elektrische auto wordt de beleving verpest door een vervelend elektrisch gezoem. Niet in de Prelude. Daar wordt de benzinemotor die de stroom opwekt, ingezet voor een aangename motorsound.

De Japanners hebben het zo vernuftig uitgedacht dat je zelfs kunt ‘schakelen’ met flippers achter het stuur. Volstrekt zinloos, want de aandrijving is elektrisch en er is maar één versnelling. Toch is het heel knap gedaan, en het klinkt leuk.

De elektrische aandrijving is bijterig vanaf stilstand. Toch is de sprint van 0 naar 100 km/h met een kleine acht seconden niet opzienbarend. Om energie te sparen worden de elektrische krachten beteugeld. Het drukt de pret niet, want zowel in de stad als tijdens een tussensprint op de snelweg, voelt de Honda pittig genoeg aan.

Met het stuur tussen de tanden

Een agressieve aandrijving vraagt om een scherpe besturing. Daar hebben de Japanners gehoor aan gegeven. De nieuwe Prelude stuurt lekker direct. Samen met de pittige elektrokrachten zorgt dat voor een sportief rijgedrag. Zeker in de sportstand, waarin de elektromotor extra power krijgt, de virtuele versnellingsbak sneller schakelt en de vering en demping strakker afgesteld staan. Ook met die stijvere ophanging (afkomstig van de Civic Type R) blijft de prelude overigens comfortabel.

Je kunt de Prelude tamelijk zuinig rijden en het verbruik onder de 6 liter per 100 kilometer houden (1:16,7). Door alle sportiviteit daagt de Honda je echter uit om sportief te rijden, en zal het verbruik in de praktijk vaak wat hoger uitvallen.

Techniek met een prijs

Goedkoop is de nieuwe Prelude met een prijs van net geen 66 duizend euro niet. Je ziet de prijs niet direct in het interieur terug. Dat ziet er prima uit, maar met een separaat scherm achter het stuur voor het klokkenwerk en een scherm bovenop het dashboard loopt-ie een beetje achter op de heersende mode in deze prijsklasse.

Elke week een nieuwe autotest in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Van de achterbank weten de Japanners zelf ook dat-ie tamelijk nutteloos is. Het sportieve leer van de voorstoelen heeft daar plaatsgemaakt voor eenvoudiger stof. Waarschijnlijk omdat daar zelden tot nooit ook maar een bil op geparkeerd zal worden. Tegenover deze minpunten staat dat het geweldige onderstel techniek deelt met de Civic Type R, en die kost je zomaar een ton.

Veel zul je de nieuwe Honda Prelude niet gaan tegenkomen. Dat is jammer en mooi tegelijk. Jammer omdat het een geweldige rijdersauto is met unieke techniek, en mooi omdat de auto hierdoor lekker zeldzaam blijft. Nu kunnen de motorjongens hun aandacht weer naar de Aston Martin van Fernando laten gaan. Wij weten dat ze het nog steeds kunnen.