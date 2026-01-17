Je raadt nooit wat het nieuwe logo van Honda moet voorstellen

Nieuws

Honda gaat zijn wereldberoemde ‘H’ aanpassen. Het vernieuwde logo, dat eerder te zien was op de elektrische Zero Series-concepten, verschijnt vanaf 2027 op alle modellen. Dus niet alleen op EV’s.



De eerste verandering sinds 1981

Het huidige logo met de rechthoekige omlijsting dateert uit 1981 en bleef sindsdien vrijwel ongewijzigd. De nieuwe versie oogt minimalistischer: de buitenste rand verdwijnt, en de H is volgens Honda gestileerd tot twee uitgestrekte handen. Dat is een symbolische verwijzing naar de mensgerichte filosofie van het merk. Wij hebben onze handen in allerlei posities gehouden, maar zien er eerlijk gezegd nog altijd geen uitgestrekte handen in terug.

Van concept tot productie

Het nieuwe logo debuteerde op de Zero Series, een reeks elektrische studiemodellen die de toekomst van het merk moeten laten zien. Volgens Honda zullen de eerste productieauto’s met het nieuwe logo in 2027 verschijnen, te beginnen met de elektrische en hybride topmodellen.

Meer lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Meer dan alleen auto’s

De vernieuwing beperkt zich niet tot de motorkap. Honda laat weten dat het nieuwe beeldmerk ook wordt doorgevoerd bij dealers, in de motorsport en andere bedrijfsonderdelen. Daarmee wil Honda zichzelf wereldwijd een moderner en herkenbaarder gezicht aanmeten.



Nieuw hoofdstuk

Een nieuw logo lijkt misschien een detail, maar voor Honda is het een belangrijk signaal. Het markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het merk. Eentje waarin volgens de Japanners elektrisch rijden, duurzaamheid en eenvoud centraal staan.