Honda komt met een nieuwe hot hatch - toch ben jij teleurgesteld

Nieuws

Toen we hoorden dat Honda met een nieuwe hot hatch komt, maakte ons hart een sprongetje. Onterecht, want het gaat niet om een nieuwe Civic Type R, maar om een opgepimpte kei-car …

Het is bijna tijd voor de Japan Mobility Show, wat betekent dat we veel autonieuws uit Japan krijgen. Waaronder een nieuwe hot hatch van Honda – maar dan niet zoals je had verwacht, en vermoedelijk ook niet had gehoopt. De Super-One is gebaseerd op Honda’s N-One, een kei-car. Een praktische stadsauto met retrocharme.

Deze Super-One behoudt grofweg dezelfde vorm, maar krijgt een sportiever sausje en een volledig elektrische aandrijving. Honda noemt het een compacte EV die het dagelijks leven spannender moet maken. En zo gaat Honda dat doen.

Kunstmatige schakelsensatie

Of de Super-One veel pk’s heeft, weten we nog niet. Honda rept namelijk met geen woord over het vermogen of andere technische specificaties. Wel hebben de Japanners de mond vol over de zogenaamde Boost Mode.

In Boost Mode levert de Super-One maximaal vermogen (hoeveel dat ook mag zijn), terwijl een gesimuleerde zeventraps versnellingsbak en een kunstmatige motorklank voor extra sensatie moeten zorgen. Dat klinkt als een hoop nepperij, maar laat het maar aan Honda over om hier iets leuke van te maken. In de nieuwe Prelude kunnen we de kunstmatige schakelmomenten bijna niet onderscheiden van het echte werk. Lees de review hieronder.

Minder aaibaar

Met zijn uitgeklopte wielkasten, brede stance en sportieve bumpers probeert Honda de Super-One een wat minder aaibaar voorkomen te geven dan de N-One waarop de EV is gebaseerd. De Super-One gebruikt het lichte platform van de N-serie, wat volgens Honda zorgt voor een wendbaar rijgedrag. Binnenin zijn sportstoelen gemonteerd en zorgen blauwe accenten voor een speelse uitstraling. Het dashboard is overzichtelijk en gericht op de bestuurder.

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks al het interessante autonieuws in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook naar Nederland?

Honda wil de productieversie volgend jaar al op de markt brengen, eerst in Japan. Verder noemt het merk de uitrol naar andere Aziatische landen, Oceanië en het Verenigd Koninkrijk. Over de rest van Europa rept Honda met geen woord, wat ons doet vermoeden dat de Super-One ons huisje voorbij rijdt.