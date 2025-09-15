Honda 'doet een Daciaatje' met goedkope elektrische auto

Nieuws

Je zou denken dat Honda geleerd had van het debacle met de Honda E. Maar ook de nieuwe elektrische Honda N One heeft een beperkte actieradius. Alleen wordt-ie stukken goedkoper. Moet de Dacia Spring zich zorgen maken?

Japan heeft een nieuwe kleine EV: de Honda N-One e. De populaire Nissan Sakura is momenteel de bestverkochte elektrische kei-car in Japan, maar Honda wil dat veranderen. De N-One e debuteerde onlangs met opvallend betere specificaties.

Van benzine-icoon naar elektrisch alternatief

De Honda N-One bestaat al ruim tien jaar. En de modelaanduiding N gaat zelfs terug naar de jaren 60. De eerste N-modellen hadden nog motorfietsmotoren, en alle N's reden tot dusver op benzine. De nieuwe N-One e is de eerste volledig elektrische versie. De benzine-uitvoering blijft leverbaar, maar de EV is direct te herkennen aan zijn strakkere, hoekige neus en een unieke achterkant.

Groot bereik voor zo’n klein autootje

Onder de vloer ligt een 29,3 kWh-batterij, goed voor een WLTP-range van 295 kilometer. Dat is bijna evenveel als auto’s die een maatje groter zijn. Denk aan de BYD Dolphin Surf, Hyundai Inster en de instapversie van de Renault 5 E-Tech. Ter vergelijking: de Nissan Sakura heeft slechts een 20 kWh-accu en komt 180 kilometer ver.

Zoals alle Japanse kei-cars, is de auto kort en smal (maximaal 3,20x1,48 m) en blijft het vermogen beperkt tot 64 pk. Dat is net genoeg om het lichte karretje vlot te laten aanvoelen. Laden kan via een 6 kW AC-lader (4,5 uur) of via snelladen tot 80 procent in een halfuur (50 kW DC).

Die waarden doen ons denken aan het Europese equivalent van een elektrische kei-car: de Dacia Spring. Die is weliswaar iets langer en breder (3,70x1,1,58 m), maar heeft op z'n hoogst 65 pk en zijn officiële actieradius van 220 kilometer is eveneens een tikje groter.

Private lease de Dacia Spring nu spotgoedkoop!

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 229,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

V2L en V2H: stroom uit je auto

Uniek aan de Honda N-One e is dat hij bidirectioneel laden ondersteunt. Via Vehicle-to-Load (V2L) en Vehicle-to-Home (V2H) levert hij tot 1,5 kW aan externe apparaten of als noodstroom voor je huis. Wie slim laadt, kan ’s nachts goedkope stroom inladen en overdag de auto-accu benutten om de energierekening te drukken.

Binnenruimte behouden

Honda belooft dat de batterij de interieur- en beenruimte niet opslokt. De accu is extra dun en het stuur zit 3,7 centimeter dichter bij de bestuurder, wat volgens Honda een prettiger zithouding oplevert. Daarbij blijft Honda de elektrische N-One ook van de superhandige magic seats voorzien. Daarmee beschik je over een ongelooflijke laadhoogte achter de voorstoelen.

Kei-car voor Japan, bredere versie voor Europa

De kei-carversie van de N-One e is exclusief voor Japan, waar zo’n 40 procent van alle nieuwe auto’s onder de kei-regels valt. Behalve de Nissan Sakura moet hij ook concurreren met een elektrische mini van BYD. Dat wordt de eerste kei-car van een niet-Japanse fabrikant.

Voor Europa en andere markten werkt Honda aan een bredere, sportievere variant met uitgebouwde wielkasten. Die werd eerder dit jaar gepresenteerd als de Honda Super EV Concept op het Goodwood Festival of Speed. Zie de linkerfoto hierboven. Voor die auto belooft Honda een 'hartslagverhogende rijervaring' ... Kan iemand ons de zoutpot even aangeven?

Lessen van de Honda e

Met de N-One e waagt Honda een tweede poging op ons continent in het kleinste EV-segment. De charmante Honda e flopte gigantisch; er zijn maar 12.500 stuks gebouwd. Het grootste probleem was de combinatie van een beperkt bereik (220 km) en een veel te hoge prijs. De goedkoopste versie kostte ruim 35.000 euro.

Het succes van de nieuwe N-One e hangt dus sterk af van z'n betaalbaarheid. Wat dat betreft kan de Japanner een voorbeeld nemen aan de Dacia Spring. Die is er vanaf 18.900 euro, en wereldwijd zijn er inmiddels 150.000 stuks van verkocht. De goedkoopste Renault 5 kost 24.990 euro en de BYD Dolphin Surf staat vanaf 22.990 euro in de prijslijst.

Stap nu voordelig in een nieuwe Renault 5 met private lease.

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.