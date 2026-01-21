Deze Honda maakte een einde aan het stoffige imago van de hybride

Nieuws

Wat is de Honda Spocket uit 1999 eigenlijk? Een coupé? Een roadster? Of toch een piepkleine pick-up? Helaas ging dit maffe hybride autootje nooit in productie.

Als je serieuze techniek wilt aanprijzen, kun je dat maar beter doen in een opvallende auto. Zie je de Honda Spocket uit 1999, dan word je zo afgeleid door het design dat je je niet meteen afvraagt wat onder de motorkap schuilgaat. Het leek alsof de ontwerpers de grenzen tussen sportwagen, cabrio en pick-up wilden uitwissen. De Spocket oogt als een compacte roadster, maar vergis je niet in het formaat; de wielbasis van 2,75 meter is langer dan die van de Accord uit die tijd. Let ook op de extreem korte overhang voor en achter.

Honda experimenteerde eind vorige eeuw met hybridetechniek en de Spocket moest iets doen aan het geitenwollensokkenimago van het genre. Het ontwerp werd gegund aan Honda's R&D-center in Californië, dat zich wel raad wist met de opdracht. Via elektrische vleugeldeuren stap je in. Open rijden kan ook, de hardtop schuift via een doordacht mechanisme in z'n geheel achter de passagiers.

Achter de voorstoelen kun je de weekendboodschappen of sportspullen kwijt, maar er is ook plaats voor twee extra passagiers als je de twee stoeltjes opklapt. Goochel je nog meer met de opstelling, dan transformeert de Spocket in een pick-up. Door de achterklep naar beneden te klappen en uit te schuiven, kun je een kart of sneeuwscooter in de laadbak rijden.

Vooruitstrevend dashboard

Voor het serieuze werk moet je onder de motorkap zijn. Een 1,5-liter viercilinder werkt samen met twee elektromotoren, die elk een achterwiel aandrijven. Over het vermogen van de Spocket heeft Honda nooit iets losgelaten, maar waarschijnlijk is de hybride aandrijflijn goed voor zo’n 150 pk. Een vijftraps automaat leidt het vermogen in goede banen, via knoppen op het yoke-stuur kun je van versnelling wisselen.

Binnenin is de Spocket minstens zo vooruitstrevend. In plaats van conventionele spiegels gebruikt hij camera’s die hun beelden tonen op displays in het dashboard. Het instrumentarium is digitaal. Het yoke-stuur zie je tegenwoordig als optie bij Lexus-modellen.

Toch durfde Honda serieproductie van deze hybride niet aan. Die primeur werd gegund aan de Insight, een klein, zuinig en wat onooglijk coupeetje. De Spocket verdween in een uithoek van de Honda-geschiedenis. Hooguit diende het front als inspiratiebron voor de latere CR-Z.

Met de Honda Prelude - ook weer een hybride - durft Honda gelukkig wél weer een echte sportwagen op de markt te brengen. Zonder vleugeldeuren en minder exotisch dan de Spocket, maar wel een van de leukste auto's van 2025.