Met deze 5 auto's tot 15.000 euro bespaar je flink op de brandstofkosten

Uiteraard is de term 'vrekkenauto' hierboven gekscherend bedoeld. Wie in Nederland autorijdt, is immers zo vrij­gevig richting Belastingdienst met bpm, btw, mrb en accijnzen, dat er van ­gierigheid geen sprake kán zijn. Als de prijs voor ruwe olie hoog is, zorgen vooral die accijnzen ervoor dat benzine en diesel in Nederland extreem duur worden. Elke automobilist die geen tankpasje van de baas heeft, voelt dat in zijn portemonnee. Maar hoeveel scheelt het nu als je overstapt op een wat zuiniger auto?

Zuinige auto scheelt 13 biertjes per maand



Laten we uitgaan van een jaarkilometrage van 15.000, een verbruik van 8,3 l/100 km (1 : 12) en een benzineprijs van 2 euro per liter. Volgens onze rekenmachine zijn we jaarlijks dan 2500 euro kwijt aan benzine. Per maand hebben we het over 208 euro. Dat hakt erin! Neemt je auto genoegen met 6,7 liter benzine per 100 kilometer (1 : 15), dan ben je op jaarbasis 2000 euro kwijt. Maandelijks verdwijnt er dan 167 euro in je tank. Een verschil van 41 euro.



Als je regelmatig boodschappen doet, weet je dat je voor 41 euro ook 45 literpakken melk kunt halen. Of, als dat je je dat in lockdown-tijd nog herinnert: in de kroeg kreeg je voor dat geld 13 biertjes. Neem je liever een appeltje voor de dorst? Leg bij de supermarkt voor 41 euro elstars op de band, en je gaat met een kilo of 25 naar huis.

Bespaar nog meer met een kleine zuinige auto



Als je een auto kunt vinden die 1 op 18 rijdt (5,5 l/100 km), daalt de benzinerekening naar 1667 euro per jaar en 139 euro per maand. En zuiniger is vaak ook kleiner en dus lichter. Dat betekent dat je eveneens minder geld kwijt bent aan wegenbelasting. Reken maar eens uit hoeveel melk, bier en appels dat oplevert. Daar heb je geen 13 bierviltjes voor nodig!

Soms is een diesel zo gek nog niet



Voor mensen die meer dan 25.000 kilometer per jaar rijden, kan een auto met diesel­motor nog steeds rendabel zijn. Een oudere, wat grotere diesel verbruikt per 100 kilometer zo'n 6,3 liter (1 : 16). Bij een literprijs van 1,62 euro, besteed je op jaarbasis 2531 euro aan diesel­olie, wat overeenkomt met 211 euro per maand. Kun je een dieseltje vinden met een verbruik van 1 op 19 (5,3 l/100km)? In dat geval ben je per jaar 400, en per maand ruim 33 euro goedkoper uit. Dat gaat dus minder hard dan bij benzineauto's.

Theorie en praktijk

We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat het praktijkverbruik van bijna alle auto's hoger uitvalt dan wat de fabrikanten beloven. Voor realistische cijfers kun je beter een papieren Auto Review-test opsnorren of je checkt ons online-testarchief. De zuinigste modellen zijn ­steevast klein en/of hebben een hybride-­aandrijflijn. Of een bescheiden dieselmotor.

Volvo V40 D2 R-Design - 2015 - 145.399 km - € 12.950

Een auto met dieselmotor kopen, is pas slim als je veel kilometers maakt. In dat geval is de Volvo V40 D2 een ­uitstekende keus. De compacte Zweed is vrij stil en het onderstel biedt een mooi compromis tussen comfort en sportiviteit. Op de fijne, verwarmbare voorstoelen – in deze V40 bekleed met leer en alcantara – houd je het úrenlang vol. Op de krappe achterbank is dat een ander verhaal; hier heb je als volwassene niet de tijd van je leven. Het dashboard is weliswaar volledig digitaal, maar door het kleine infotainmentscherm ziet het er toch wat gedateerd uit. Aan de buitenkant is deze Volvo V40 R-Design juist een tijdloze verschijning. Bovendien is-ie riant uitgerust. De tweeliter D2-motor is een stuk degelijker dan de eerdere 1.6, en combineert adequate prestaties met een opmerkelijke zuinigheid. Al moet je de fabrieksopgave (3,1 l/100 km, 1 : 32,3) met een flinke korrel zout nemen. Met de huidige snelheids­beperkingen is 1 op 20 (5,0 l/100 km) echter goed haalbaar.

Hyundai Ioniq 1.6 GDi Hybrid First Edition - 2016 - € 14.495

De Hyundai Ioniq Hybrid zou je ‘de betere Toyota Prius’ ­kunnen noemen. Dat deden we dan ook, toen we de Koreaan in de gedrukte Auto Review in 2017 met de Japanse hybride-pionier vergeleken. De Ioniq bleek in de praktijk net zo zuinig (5,0 l/100 km, oftewel 1 : 20), maar ­vertoonde een veel prettiger schakel- en rijgedrag. Op comfort- en ruimtegebied had de Japanner dan weer een streepje voor. Het allergrootste verschil tussen dit hybride-duo was de prijs: de Hyundai Ioniq kostte zo'n 6000 euro minder dan de Toyota Prius. Daar zijn Nederlanders gevoelig voor, en dat zie je terug in het occasionaanbod. Je vindt veel gemakkelijker een tweedehands Ioniq uit 2016 of 2017, dan een even oude Prius. Rode koontjes bezorgt de Ioniq je niet, behalve dan wanneer je fileparkeert, want de overzichtelijkheid van de carrosserie is beroerd. De achteruitrijcamera (standaard op de First Edition) is dan ook een must op deze auto.

Honda Insight 1.3 Hybrid Comfort - 2011 - € 5949

Wanneer heb jij voor het laatst een splinternieuwe Honda gezien? Over het antwoord op die vraag moet je vast even nadenken. Want Honda verkoopt minder auto''s dan ooit. Daar kan zelfs Max verstappen niks aan doen. Vijftien jaar geleden boekte het Japanse merk nog aardige successen met de Civic Hybrid en met deze Honda Insight. De belangrijkste troef van de Insight was zijn lage bijtelling voor zakelijke rijders. Als particuliere occasionrijder heb je daar anno nu natuurlijk niks aan. Wel kun je je voordeel doen met de spreekwoordelijke betrouwbaarheid en de respec­tabele ­zuinigheid (praktijkverbruik 1 : 18,5) van deze Honda. Daar moet je maar heel hard aan denken wanneer de motor bij het accelereren een enorme keel opzet. Gek genoeg is een Insight relatief goedkoop; voor een even oude Jazz betaal je vaak meer. Dit 'oermodel' van de Honda Insight is nogal plastic vanbinnen. Dat is minder het geval bij de faceliftversie van 2012, maar daarvan gaan de prijzen richting de 10 mille. Dan zouden wij liever doorsparen voor een Hyundai Ioniq ...

Daihatsu Cuore - 2011 - € 4400

Ooit was Daihatsu de driecilinderpionier onder de autofabrikanten. De eenliter turbomotor uit de Charade GTti (1987-1993) spreekt bij liefhebbers nog steeds tot de ­verbeelding. Halverwege de jaren 90 ging het qua vorm­geving en imago bergafwaarts met het sympathieke Japanse merk. En dat ­terwijl de prijzen juist stevig waren. De verkoop­cijfers kelderden en in 2013 gooide Daihatsu in Europa de handdoek in de ring. Maar wie een betaalbare, zuinige stadsflitser zoekt en verder kijkt dan zijn Up- of Aygo-neus lang is, doet er goed aan een proefrit met een Daihatsu Cuore te maken. Onder zijn wat saaie en hoekige plaatwerk gaat een ongelooflijk ruim interieur schuil, met een in twee delen verschuifbare achterbank. De Daihatsu Cuore is vederlicht en heeft een lekker vlotte honderdsprint in huis (11,1 s). In de vijfde versnelling is er van die vlotheid helaas niks over. De uitrusting is basic: een airco en twee bekerhouders zijn de enige luxe. Maar een praktijkverbruik van 1 op 21 is ook wat waard!

Citroën DS3 1.6 BlueHDI 100 Business - 2015 - € 9900

Met de Citroën DS3 hadden de Fransen een leuke concurrent voor de Mini in huis. De compacte Fransman stuurde bijna net zo goed, maar was stukken goedkoper. Bovendien gooide Citroën met de DS3 het individualiseringswapen in de strijd. Aan Nederlandse Citroën DS3-rijders was dit niet besteed. Zij bestelden de hippe Fransman bij voorkeur in het zwart of grijs. Maar ook in die saaie kleuren was de Citroën DS3 een van de leukste wegen­belastingvrije spaardiesels die je kon kopen. Helaas werd de pret op den duur vaak vergald door de problematische zestienkleps diesel. Die gevoelige HDi-motor heeft bij deze zwarte DS3 gelukkig plaatsgemaakt voor de veel betrouwbaardere achtklepper. Ook die is ontzettend zuinig (4,5 l/100 km, 1 : 22,2), terwijl deze auto met zijn uitrusting en aankleding juist allerminst gierig is. De ultieme Geheimtipp dus voor mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten? Misschien wel, voor achterbankzitters is de DS3 daarentegen een kwelling.

Uiteraard zijn er nog veel meer zuinige auto's te vinden dan de 5 hierboven. In Auto Review 1/2022 doen we nog 5 suggesties.